Những tên trộm dùng xe nâng húc thủng tường để đánh cắp một máy ATM trong đêm

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy một chiếc xe nâng Matbro đã đâm xuyên vào tòa nhà bằng càng nâng vào khoảng 1h30, tạo ra lỗ hổng lớn trên tường. Khi xe cứu thương đến hiện trường, người ta thấy một nhóm người đang cố gắng kéo chiếc máy rút tiền đi.

Video 9 giờ 21 phút trước 9 giờ 21 phút trước Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-ten-trom-dung-xe-nang-huc-thung-tuong-e-anh-cap-mot-may-atm-trong-em-768781.html