Một tài xế đã tử vong trong vụ cháy xe xảy ra sau khi chiếc xe chở đàn dê đâm vào cột điện

Vụ việc xảy ra khoảng 4h sáng gần làng Bhoothur, trên Quốc lộ 44. Chiếc xe được cho là đang chở khoảng 200 con dê thì bất ngờ đâm vào cột điện. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt, khống chế ngọn lửa. Cảnh sát sau đó tới hiện trường, đưa thi thể tài xế đi khám nghiệm tử thi.

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