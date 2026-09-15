Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vạn điều may mắn, vạn điều thành công, trả sạch nợ nần, tin vui tìm đến tận cửa

Tâm linh - Tử vi 15/09/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào vạn điều may mắn, vạn điều thành công, trả sạch nợ nần, tin vui tìm đến tận cửa trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, nhờ Tam Hợp cục che chở, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mão vẫn diễn ra thuận lợi, khó khăn sẽ có người đứng ra giúp đỡ nhiệt tình. Cũng bởi thường ngày bản mệnh duy trì được các mối quan hệ xã giao hài hòa nên luôn có tinh thần lạc quan, tin yêu cuộc sống.

Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vạn điều may mắn, vạn điều thành công, trả sạch nợ nần, tin vui tìm đến tận cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người theo nghiệp kinh doanh cũng đón nhận khá nhiều may mắn. Sự nghiệp của bạn đang từng bước phát triển, thích hợp để mở rộng quy mô. Tài chính đang tiến triển rất tích cực nhưng vẫn nên thận trọng trong từng quyết định kẻo xôi hỏng bỏng không.

Cát khí vượng còn giúp đường tình duyên của con giáp này hanh thông, êm đềm. Có lẽ một phần là do thời gian này hai bạn đã lắng nghe nhau nhiều hơn nên biết cảm thông và thấu hiểu cho đối phương, cùng nhau vun vén, chăm cho cho hạnh phúc của mình.

Con giáp tuổi Dần 

Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, tuổi Dần được Thiên Ấn trợ lực cho đường sự nghiệp hanh thông. Trong công việc bạn có tiếng nói, có năng lực, biết cách lấy lòng mọi người. Nhưng tử vi khuyên bản mệnh hãy khiêm tốn hết mức có thể để tiểu nhân không có cơ hội làm hại bạn.

Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vạn điều may mắn, vạn điều thành công, trả sạch nợ nần, tin vui tìm đến tận cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cục giúp tất cả các mối quan hệ đều tiến triển tốt đẹp. Không phải bạn yêu ai người đó cũng sẽ yêu lại bạn, nhưng hãy cứ yêu để sau này không hối tiếc. Quan hệ làm ăn hài hòa, đối tác cực kỳ hài lòng về các làm việc của Dần, cực kỳ khảng khái, có uy tín. 

Đường tiền bạc nhờ Mộc dưỡng Hỏa nên con giáp này sẽ trả được nợ, đi làm xa được ơn trên phù hộ, ăn nên làm ra. Dẫu biết cơm áo gạo tiền khiến bạn nản lòng nhưng hãy cố lên, thời gian tới trời sẽ không phụ lòng bạn đâu nhé.

Con giáp tuổi Tuất 

Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, tuổi Tuất hãy sẵn sàng cho một ngày với nhiều những trải nghiệm mới mẻ, cùng những hành động táo bạo, nhiệt huyết. Hãy nắm lấy vai trò của người đầu đoàn, bản mệnh sẽ có một ngày vô cùng ý nghĩa đấy. 

Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vạn điều may mắn, vạn điều thành công, trả sạch nợ nần, tin vui tìm đến tận cửa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tuất có được hạnh phúc trọn vẹn, nhận được sự quan tâm tận tình của nửa kia. Hai người có thể có được một buổi hẹn hò thú vị, ý nghĩa trong ngày vui vẻ này.

Vận trình sức khỏe của con giáp này cũng được cải thiện. Tuổi Tuất cảm thấy mình sung sức hơn, lạc quan, yêu đời hơn với những tín hiệu tốt của cơ thể. Thậm chí có người còn xin bản mệnh bí quyết để họ được học hỏi theo.

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