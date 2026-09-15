Thương tâm: Người phụ nữ 70 tuổi bị chó Pitbull cắn tử vong trong nhà

Cảnh sát, các chuyên gia pháp y và nhân viên cứu hộ đã đến ngôi nhà một tầng ở Soi Nawamin 111, quận Bueng Kum vào khoảng 6h30 chiều. Sau đó, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của bà Wandee, chủ cửa hàng. Bà bị thương nặng ở nhiều bộ phận trên cơ thể, bao gồm mặt, cổ và tay.
Video 1 ngày 15 giờ 21 phút trước

Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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