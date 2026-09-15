Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2026: Giảm 300 nghìn/lượng, vàng SJC về sát 145 triệu đồng

Đời sống 15/09/2026 09:37

Hôm nay, ngày 15/9/2026 giá vàng trong nước tiếp tục giảm về sát 145 triệu đồng/lượng vàng miếng SJC. Vàng trong nước đang chịu sức ép lớn.

Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch hôm nay (15/9), vào lúc 8h31', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay được điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, về mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2026: Giảm 300 nghìn/lượng, vàng SJC về sát 145 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm nhẹ. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Phiên giao dịch ngày 14/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,6-145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 142,1-145,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 142,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 142,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới tăng nhẹ 2 USD mỗi ounce lên 4.302 USD dù đang đối mặt với những khó khăn trong ngắn hạn khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt và kỳ vọng về chính sách tiền tệ ngày càng thắt chặt làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lời. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đang nhanh chóng tiến gần đến mức 5%, một mức độ quan trọng về mặt tâm lý, khi lạm phát, các mối lo ngại về địa chính trị và tài chính cùng hội tụ. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn có thể tìm thấy sự hỗ trợ vững chắc khi mối quan hệ truyền thống giữa vàng, lợi suất và đồng đô la Mỹ tiếp tục bị phá vỡ.

Thêm vào đó, thị trường vàng đang chờ quyết định lãi suất từ Cực Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh lạm phát ở mức cao và giá dầu leo thang. Giá dầu tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều tháng do căng thẳng leo thang ở Trung Đông và tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Đồng thời, những lo ngại ngày càng tăng về tài chính đã đẩy mối quan tâm đến việc phát hành nợ của Mỹ trong tương lai lên hàng đầu.

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