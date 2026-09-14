Hai mẹ con ở xã Phước Hải bị nam thanh niên chém trọng thương đã được cứu chữa; nghi phạm gây án đã bị bắt.

Theo thông tin báo Lao Động, tối 13.9, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, TPHCM) cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho 2 bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương nguy hiểm.

Trong đó, một bệnh nhân là bà L.T.M (sinh năm 1968) bị xuất huyết ngoài màng cứng lượng ít; nứt sọ đỉnh và đỉnh chẩm. Qua theo dõi và chụp CT lần 2, tình trạng của bệnh nhân đang dần ổn định, được nhập viện để điều trị.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Lao Động.

Bệnh nhân còn lại là anh N.V.L bị vết thương nặng ở vai trái, các vết thương ở cổ tay trái, cẳng chân trái, bàn chân trái, gót chân phải. Bệnh nhân này đang được các y bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật.

Được biết, 2 bệnh nhân trên là nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra tại xã Phước Hải (TPHCM) vào lúc chiều tối cùng ngày.

Như trước đó VNExpress đưa tin, khuya 13/9, khoảng 100 m đường Võ Thị Sáu, ấp Tân Hội, xã Phước Hải, bị phong tỏa. Bên trong, cảnh sát khám nghiệm hiện trường, truy tìm dấu vết vụ việc khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Hơn 18h, người dân trong khu vực nghe nhiều tiếng la hét, kêu cứu từ căn nhà nên chạy đến kiểm tra. Họ phát hiện chủ nhà đã tử vong dưới nền, xung quanh có nhiều vết máu. Vợ nạn nhân và người con rể bị thương, được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: Báo VNExpress.

Người dân sống đối diện con hẻm cho biết nghi phạm sống cùng địa phương và có quen biết với gia đình nạn nhân. Sau khi gây án, người này rời hiện trường bằng xe máy.

Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để tiến hành xác minh và truy bắt hung thủ theo quy định.

Bắt nóng nghi phạm trong vụ án mạng khiến 3 người thương vong ở TP.HCM Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án mạng xảy ra trong con hẻm ở đường Võ Thị Sáu, xã Phước Hải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-nhat-ve-tinh-hinh-suc-khoe-cua-2-nan-nhan-vu-an-mang-o-tphcm-768548.html