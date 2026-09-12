NÓNG: Danh tính đôi nam nữ được phát hiện tử vong trong nhà

Đời sống 12/09/2026 16:47

Ngày 12/9, ông Lâm Danh Nhân, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai người tử vong bất thường trong một căn nhà.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 12/9, ông Lâm Danh Nhân, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai người tử vong bất thường trong một căn nhà.

Hai người tử vong được xác định là ông Đ.V.L. (42 tuổi, ngụ địa phương) và bà N.T.T. (38 tuổi).

 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, ông N.V.H. (ở khóm Đầu Lộ, phường Hiệp Thành), đi làm đồng về thì phát hiện hai nạn nhân nói trên tử vong trong căn nhà của mình.

Trong đó, ông L. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. Bà T. (là chị ruột ông H.), được phát hiện tử vong trong phòng ngủ.

Sau khi phát hiện sự việc, ông H. đến cơ quan công an trình báo.

NÓNG: Danh tính đôi nam nữ được phát hiện tử vong trong nhà - Ảnh 1
Người dân hiếu kỳ tập trung ở gần hiện trường vụ án - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, tiếp nhận tin báo, Công an phường Hiệp Thành nhanh chóng cử lực lượng đến bảo vệ, phong tỏa hiện trường, lập biên bản và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra.

Qua xác minh ban đầu, trên người bà T. có một vết thương ở vùng ngực trái. Tài sản trong nhà được xác định không bị mất.

Theo cơ quan chức năng, ông L. và bà T. từng có gia đình nhưng đều đã ly hôn. Thời gian gần đây, họ có quan hệ tình cảm, thường xuyên qua lại với nhau.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

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