Giá vàng hôm nay, ngày 11/9/2026: Trong nước lao dốc, SJC giảm tới 1,6 triệu/lượng

Cũng giảm 1,6 triệu đồng khi vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC còn được mua vào 141,5 triệu đồng, bán ra 144,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào xuống 142 triệu đồng và bán ra 145,5 triệu đồng...

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng nay (11/9), giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu giảm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 1,6 triệu đồng, đưa chiều mua vàng miếng xuống 142 triệu đồng/lượng, bán ra còn 145 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giảm 1,6 triệu đồng khi mua vàng miếng SJC ở mức 141 triệu đồng, bán ra 145 triệu đồng…

Lúc 7h05 ngày 11/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.320,7 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý có thời điểm giảm xuống gần 4.316 USD/ounce, mất khoảng 1,9% trong phiên giao dịch ngày 10/9.

Theo thông tin báo VietNamNet , giá vàng thế giới giảm mạnh, rơi về sát ngưỡng 4.300 USD/ounce sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Giá vàng chịu áp lực bán mạnh sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước và 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát bán buôn cao hơn dự kiến làm thị trường gia tăng đặt cược Fed có thể nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9.

Bên cạnh đó, giá dầu thô tăng mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên gần 4,94% cũng gây sức ép lên vàng. Lợi suất tăng làm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng trở nên cao hơn.

Lúc 21h30 ngày 10/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.362 USD/ounce, giảm 47 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.409 USD/ounce.

Bộ Lao động Mỹ ngày thứ Năm cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 tăng 0,4%, sau mức tăng 0,1% của tháng 7. So với cùng kỳ năm trước, lạm phát giá bán buôn tăng 5,4%, cao hơn mức dự báo 5,3% và mức 4,8% của tháng 7 sau điều chỉnh.

PPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% trong tháng 8, thấp hơn mức dự báo 0,3% và mức tăng 0,3% của tháng 7. Tính theo năm, PPI lõi tăng 4,6%, phù hợp với dự báo và cao hơn mức 4,3% của tháng 7.

Áp lực bán tiếp tục gia tăng khi dữ liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ tương đối ổn định. Số người nộp đơn lần đầu xin trợ cấp thất nghiệp duy trì ổn định trong tuần.