Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu đồng/lượng

Đời sống 10/09/2026 09:41

Hôm nay, ngày 10/9/2026, giá vàng ở thị trường trong nước neo ở mức cao khi vàng nhẫn đạt mốc 148 triệu đồng một lượng.

Theo thông tin VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch hôm nay (10/9), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng giữ nguyên mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải cũng không đổi so với mức kết hôm qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay đứng im so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 9/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC không đổi nhưng vàng nhẫn giảm so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng hôm nay (ngày 10/9) không thay đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Đến cuối phiên 9/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 9/9, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 9/9 ở mức 25.730 đồng/USD (mua vào) và 25.760 đồng/USD (bán ra).

Theo thông tin báo Thanh Niên, trên thị trường thế giới, giá vàng đạt 4.410 USD/ounce, cao hơn sáng hôm qua 43 USD. Kim loại quý đi lên nhờ đồng USD dao động gần mức thấp nhất trong hai tuần. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch đang lo ngại từ việc giá dầu thô Brent chốt phiên hôm qua tăng 3,36% lên mức 101,21 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 3,25%, đóng cửa với 96,05 USD/thùng. Đây là mức giá chốt phiên cao nhất kể từ tháng 5 đối với cả hai loại dầu. Dầu tăng cao khi chiến sự tại Trung Đông ngày càng lan rộng. Ông Rhona O'Connell, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại StoneX nhận định trên CNBC rằng giá dầu cao hơn tạo ra áp lực lạm phát, nhưng tình trạng gián đoạn vận tải hàng hóa và chuỗi cung ứng cũng đang đẩy lợi suất trái phiếu lên cao, bởi chính sách tiền tệ hiện tập trung nhiều hơn vào việc kiềm chế lạm phát so với một số giai đoạn trước đây.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ có thời điểm tăng lên mức 4,857% - cao nhất kể từ tháng 11/2023 và tiếp tục neo cao do giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Mặc dù có kế hoạch tăng cường mua lại nợ, lợi suất vẫn tăng do một số nhà đầu tư trên Phố Wall kỳ vọng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ thực hiện các đợt mua lại với quy mô lớn hơn nữa...

Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ cũng tiếp tục giảm phiên thứ ba liên tiếp. Đóng cửa phiên 9.9 (rạng sáng ngày 10.9 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm 405,41 điểm, tương đương 0,77% xuống còn 52.380,66 điểm; Chỉ số S&P 500 giảm 0,48% xuống 7.636,36 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 0,64%, chốt phiên với 26.253,34 điểm.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/9/2026: SJC giảm tới 1,2 triệu/lượng, về mức thấp nhất 3 tuần qua

Giá vàng hôm nay, ngày 9/9/2026: SJC giảm tới 1,2 triệu/lượng, về mức thấp nhất 3 tuần qua

Hôm nay, ngày 9/9/2026 giá vàng trên thị trường quốc tế giảm mạnh. Trong nước, vàng SJC mở cửa phiên sáng nay cũng giảm mạnh 1,2 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC đang có mức thấp nhất trong vòng 3 tuần qua.

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