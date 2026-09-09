Nữ streamer từng ăn 70 quả trứng cùng một lúc qua đời ở tuổi 24

Sao quốc tế 09/09/2026 17:12

Cái chết của một nữ streamer chuyên thực hiện các buổi mukbang - livestream ăn uống với số lượng lớn - đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Theo Global Times, cô gái có biệt danh Yingying (họ Chen) qua đời ngày 17/8, khi mới 24 tuổi. Cha mẹ cô đã thông báo tin buồn trên mạng xã hội sau khi cô qua đời.

Ngày 4/9, gia đình Ganfan Yingying thông báo trên mạng xã hội rằng cô đã qua đời vào ngày 17/8. Nữ influencer tên thật Chen Ziyi, 24 tuổi, quê Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cô được biết đến là blogger chuyên sản xuất nội dung ăn uống, sở hữu hơn một triệu người theo dõi và từng đăng khoảng 169 video.

Yingying nổi tiếng với các video mukbang, trong đó cô thường xuất hiện trước máy quay và thưởng thức lượng lớn thức ăn. Tuy nhiên, đằng sau những nội dung thu hút hàng triệu lượt xem là những vấn đề sức khỏe mà nữ blogger từng nhiều lần chia sẻ với khán giả.

Video cuối cùng được Yingying đăng tải vào ngày 14/8, chỉ ba ngày trước khi qua đời. Thời điểm đó, cô vừa nhập viện vì hạ kali máu. Yingying cho biết nồng độ kali trong máu có lúc chỉ còn 2,3 mmol/L, thấp hơn đáng kể so với mức bình thường 3,5-5,5 mmol/L. Đây cũng không phải lần đầu cô phải điều trị vì tình trạng này.

Trong video, Yingying cho rằng công việc mukbang và livestream bán hàng có thể liên quan đến những vấn đề sức khỏe của mình. Cô từng phải ăn liên tục trước ống kính để phục vụ các buổi phát trực tiếp. Có thời điểm, cô cho biết một phiên livestream bán trứng bắc thảo yêu cầu mình ăn tới 60-70 quả.

Nữ streamer từng ăn 70 quả trứng cùng một lúc qua đời ở tuổi 24 - Ảnh 1
Trước khi qua đời, Yingying cảnh báo người theo dõi không nên đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền 

Nữ blogger cũng từng có thói quen gây nôn trong thời gian dài, khiến cơ thể mất kali. Theo Yingying, những người làm nội dung ăn uống thường phải tiêu thụ nhiều thực phẩm để tạo hiệu ứng cho buổi livestream, nhưng việc duy trì cường độ này trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Sau lần nhập viện cuối cùng, Yingying cảnh báo người theo dõi không nên đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền. Trong video, cô nhấn mạnh rằng thu nhập quan trọng nhưng sức khỏe cần được đặt lên hàng đầu.

Theo một người bạn được truyền thông Trung Quốc dẫn lời, Yingying bị hạ kali kéo dài và được cho là có thể đã tử vong do ngừng tim liên quan đến tình trạng này. Tuy nhiên, gia đình hiện chưa công bố kết luận y khoa chính thức về nguyên nhân cái chết.

Hạ kali máu xảy ra khi nồng độ kali trong máu dưới 3,5 mmol/L. Nếu nghiêm trọng, tình trạng này có thể gây rối loạn nhịp tim, thậm chí ngừng tim. Người có dấu hiệu bất thường cần được xét nghiệm điện giải và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, không nên tự ý bổ sung kali.

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