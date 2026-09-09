Hồ Ngọc Hà phản ứng ra sao khi Lưu Diệc Phi cắt hình khỏi ảnh chụp chung

Tối 7/9, Lưu Diệc Phi, Hồ Ngọc Hà, Lưu Gia Linh và nhiều nghệ sĩ hạng A khác của Trung Quốc đã tham gia sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp ở Thượng Hải. Ở hậu trường sự kiện, đại diện Việt Nam và 'thần tiên tỷ tỷ' đã có cuộc chào hỏi, trò chuyện.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà có mặt tại một sự kiện đặc biệt của Bvlgari diễn ra ở Thượng Hải, quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng của làng giải trí quốc tế. Tại đây, nữ ca sĩ Việt Nam có dịp gặp gỡ nhiều ngôi sao đình đám, trong đó có Lưu Diệc Phi – mỹ nhân được khán giả Trung Quốc ưu ái gọi bằng biệt danh “thần tiên tỷ tỷ”. Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc chụp chung với Lưu Diệc Phi và Giám đốc sáng tạo mảng Trang sức cao cấp của thương hiệu. Trong bức ảnh, hai nữ nghệ sĩ cùng xuất hiện với thần thái sang trọng, cuốn hút. Nhiều khán giả Việt dành lời khen cho Hồ Ngọc Hà, nhận xét cô không hề lép vế khi đứng cạnh mỹ nhân Hoa ngữ.

Từ trái qua: Lưu Diệc Phi, CEO của Bvlgari và Hồ Ngọc Hà Tuy nhiên, câu chuyện nhanh chóng gây chú ý khi cư dân mạng phát hiện tài khoản Instagram của Lưu Diệc Phi đăng lại hình ảnh từ sự kiện nhưng đã cắt Hồ Ngọc Hà khỏi khung hình. Điều này khiến một bộ phận khán giả Việt Nam cảm thấy không hài lòng. Một số ý kiến cho rằng hành động của Lưu Diệc Phi có phần thiếu tế nhị, thậm chí khuyên Hồ Ngọc Hà nên xóa ảnh hoặc chỉnh lại hình theo cách tương tự. Dù vậy, cũng có nhiều ý kiến nhìn nhận sự việc theo hướng nhẹ nhàng hơn. Theo họ, tại những sự kiện thời trang lớn, các nghệ sĩ thường phải chụp ảnh với rất nhiều khách mời nên việc lựa chọn hình ảnh để đăng tải trên trang cá nhân là chuyện bình thường. Hơn nữa, Lưu Diệc Phi vốn có thói quen ưu tiên đăng ảnh cá nhân; nếu chia sẻ ảnh chụp chung, cô thường xuất hiện cùng người thân thiết hoặc những nhân vật quan trọng của thương hiệu. Trong loạt ảnh về sự kiện lần này, ngoài đại diện nhãn hàng, cô cũng đăng ảnh cùng Thái Y Lâm.

Hồ Ngọc Hà cũng nhìn việc này rất nhẹ nhàng Đáng chú ý, Hồ Ngọc Hà dường như không xem việc này là vấn đề lớn. Nữ ca sĩ vẫn giữ nguyên bức ảnh chụp cùng Lưu Diệc Phi trên trang cá nhân và chia sẻ quan điểm khá thoải mái: “Mình quan trọng những việc quan trọng, còn việc ấy đôi khi cũng bình thường mà, gặp một, hai lần là biết nhau chứ có thân nhau đâu mà đăng làm chi nè”. Hồ Ngọc Hà cũng khẳng định cô đăng ảnh đơn giản vì bản thân thích và muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp. Thái độ nhẹ nhàng của nữ ca sĩ được nhiều khán giả đánh giá là cách ứng xử văn minh trước một tình huống vốn không đáng để trở thành tranh cãi.

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