Clip ghi lại cảnh người phụ nữ ở xã Mỹ Thái, Bắc Ninh dùng chổi đánh liên tiếp vào đầu hàng xóm. Công an đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin báo VTV News, theo nội dung clip đang lan truyền trên mạng xã hội, khoảng 10h ngày 5/9, tại xã Mỹ Thái, Bắc Ninh, người phụ nữ vừa lái xe máy từ trong nhà ra ngõ thì bị một người phụ nữ mặc áo xanh cầm chổi đuổi đánh.

Nạn nhân dừng xe, người này tiếp tục lao tới, dùng chổi đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân loạng choạng, hoảng sợ và kêu cứu.

Trong lúc hành hung, người phụ nữ cầm chổi lớn tiếng thách thức: “Gọi đi, tao thần kinh đấy, mày đi vào ống nước của tao, phá của tao còn gì nữa”.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an xã Mỹ Thái xác nhận đơn vị nắm được vụ việc và đang khẩn trương xác minh, làm rõ.

Người phụ nữ áo xanh cầm chổi đập mạnh vào đầu hàng xóm. Ảnh: VTC News.

Theo thông tin báo Dân trí, kết quả điều tra ban đầu xác định người có hành vi đánh hàng xóm là phụ nữ 51 tuổi, sống sát vách nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc được cho là xuất phát từ những bất đồng, mâu thuẫn kéo dài giữa hai gia đình.

Cơ quan công an cho biết người phụ nữ có biểu hiện tâm lý bất thường nhưng chưa có hồ sơ bệnh án xác định mắc bệnh lý thần kinh. Công an xã Mỹ Thái đang xem xét trưng cầu giám định tâm thần, đồng thời chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để có căn cứ xử lý theo quy định.

Về tình trạng thương tích của nạn nhân, cơ quan chức năng cần chờ kết quả giám định pháp y để xác định mức độ tổn hại cụ thể. Vụ việc đang được Công an xã Mỹ Thái tiếp tục điều tra, xử lý.

Danh tính kẻ đánh người can ngăn sau va chạm xe ở TP.HCM Chiều 5/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, trú phường Đông Hòa) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cam-choi-anh-hang-xom-nguoi-phu-nu-con-thach-thuc-tao-than-kinh-ay-768255.html