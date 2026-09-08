Chà là là loại quả phổ biến tại các nước Trung Đông và ngày càng được ưa chuộng ở Việt Nam nhờ hương vị ngọt tự nhiên cùng giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, không ít người phân vân liệu có nên ăn cả vỏ chà là hay không vì sợ ảnh hưởng đến tiêu hóa hoặc lo ngại về vấn đề vệ sinh. Hiểu rõ đặc điểm, lợi ích và cách sơ chế đúng sẽ giúp bạn tận dụng tối đa giá trị mà loại quả này mang lại.

Quả chà là chứa nhiều hợp chất thực vật hoạt động như chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào của bạn khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra. Các nghiên cứu chỉ ra rằng các gốc tự do đóng vai trò trong sự phát triển của: các bệnh tự miễn dịch, bệnh ung thư, bệnh tim mạch, đục thủy tinh thể.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa quả chà là và việc cải thiện chức năng não bộ, nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa của chúng. Chất chống oxy hóa ngăn ngừa viêm nhiễm khắp cơ thể, bao gồm cả não bộ. Viêm não có liên quan đến sự phát triển của các bệnh như bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson và bệnh xơ cứng teo cơ (ALS).

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Cải thiện sức khỏe đường ruột

Nghiên cứu cho thấy lợi ích sức khỏe của chất xơ không chỉ dừng lại ở việc ngăn ngừa tắc nghẽn đường ruột. Bổ sung nhiều chất xơ từ rau và trái cây như chà là cũng rất có lợi: cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn, giữ mức đường huyết ổn định, giảm mức cholesterol LDL và tổng cholesterol, ngăn ngừa tăng cân và béo phì, giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, đột quỵ, tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch.

Củng cố mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương

Chà là chứa hàng loạt các khoáng chất thiết yếu cho cấu trúc xương bao gồm canxi, phốt pho, kali, magie và đặc biệt là mangan. Việc thiếu hụt các khoáng chất này trong chế độ ăn hàng ngày là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy giảm mật độ xương, khiến xương trở nên giòn và dễ gãy.

Bổ sung chà là đều đặn vào khẩu phần ăn giúp củng cố khung xương chắc khỏe từ bên trong, hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng loãng xương và xốp xương ở người trung niên và cao tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Những món ăn nhẹ từ chà là

Chà là nhồi hạt dinh dưỡng: Chà là sau khi bỏ hạt có thể nhồi các loại hạt như hạnh nhân, óc chó hoặc hạt điều. Sự kết hợp này giúp tăng hàm lượng chất béo tốt, protein và tạo cảm giác no lâu, phù hợp làm bữa phụ.

Chà là nhồi bơ đậu phộng: Bơ đậu phộng kết hợp với vị ngọt tự nhiên của chà là tạo nên món ăn giàu năng lượng, thích hợp cho người cần bổ sung calo nhanh hoặc người tập luyện thể thao.

Chà là cuộn phô mai: Phô mai mềm được nhồi vào bên trong quả chà là, có thể dùng trực tiếp hoặc nướng nhẹ. Món này cân bằng vị ngọt và béo, dễ ăn và tiện lợi.

Viên năng lượng từ chà là: Chà là xay nhuyễn cùng yến mạch và các loại hạt, sau đó vo thành viên nhỏ. Đây là món ăn phổ biến trong chế độ ăn lành mạnh, hỗ trợ bổ sung năng lượng nhanh.