Giá vàng hôm nay, ngày 8/9/2026: Tăng thêm 600 nghìn, vàng miếng SJC vượt 147 triệu đồng/lượng

Đời sống 08/09/2026 09:26

Hôm nay, ngày 8/9/2026 giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vượt 147 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng thế giới cũng tăng mạnh trở lại.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 144,1 triệu đồng, bán ra 147,1 triệu đồng. ACB tăng 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào 144,3 triệu đồng, bán ra 146,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào 144,1 triệu đồng, bán ra 147,1 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng 600.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 144,1 triệu đồng, bán ra 147,4 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 143,6 triệu đồng, bán ra 146,6 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 8/9/2026: Tăng thêm 600 nghìn, vàng miếng SJC vượt 147 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng thế giới hôm nay 8/9/2026 tăng mạnh trở lại, vượt 4.420 USD/ounce sau khi có thời điểm rơi xuống dưới 4.400 USD/ounce.

Lúc 6h54 ngày 8/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.424,9 USD/ounce, tăng 19,8 USD, tương đương 0,45% so với đầu phiên. Giá vàng giao dịch trong biên độ 4.380,3-4.436,2 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.250 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

Lúc 21h30 ngày 7/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.403 USD/ounce, giảm 27 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.449 USD/ounce.

Giá vàng đang chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn khi thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, cho rằng thị trường hiện tập trung gần như hoàn toàn vào cuộc họp FOMC tháng 9. Các dữ liệu kinh tế được công bố từ nay đến cuộc họp sẽ được đánh giá dựa trên khả năng tác động đến quyết định lãi suất của Fed.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của CME cho thấy khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 đã tăng lên khoảng 60%.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ được đánh giá tích cực khi nền kinh tế tạo thêm 162.000 việc làm, cao hơn đáng kể dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở 4,1%. Điều này làm giảm những lo ngại trước đó về sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ và đồng thời củng cố khả năng Fed duy trì lập trường cứng rắn hơn.

Sau báo cáo việc làm, thị trường tiếp tục chuyển sự chú ý sang chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ dự kiến công bố ngày 11/9. Đây được xem là dữ liệu quan trọng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng lãi suất trong tháng 9.

Diễn biến giá trong thời gian tới nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào kỳ vọng chính sách tiền tệ. Nếu Fed tăng lãi suất, vàng sẽ chịu áp lực do chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi tăng lên. Ngược lại, nếu Fed không tăng lãi suất, vàng có thể được hưởng lợi.

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