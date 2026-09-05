Giá vàng hôm nay, ngày 5/9/2026: Giảm 1 triệu vẫn đắt hơn thế giới trên 7 triệu đồng/lượng

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC giảm 1 triệu đồng khi được mua vào 144,1 triệu đồng và bán ra 147,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giảm 1 triệu đồng, đưa chiều mua vàng nhẫn xuống 144,6 triệu đồng và bán ra 147,9 triệu đồng...

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 5/9, giá vàng trong nước quay đầu giảm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 1 triệu đồng, đưa chiều mua vàng miếng xuống 144,6 triệu đồng/lượng, bán ra còn 147,6 triệu đồng. Nhiều công ty khác cũng bán vàng miếng xuống 147,6 triệu đồng như SJC.

Như vậy, dù biên độ dao động trong tuần lên tới gần 230 USD/ounce, vàng gần như quay trở lại vùng giá đầu tuần.

Theo thông tin báo VietNamNet , sau cú giảm sốc, lực mua bắt đáy giúp vàng phục hồi một phần. Theo cập nhật cuối tuần của Kitco, giá vàng giao ngay ở khoảng 4.429,83 USD/ounce, giảm 0,36% trong tuần và giảm 0,96% trong phiên cuối tuần.

Thị trường tuần tới được dự báo tiếp tục biến động mạnh khi giới đầu tư tập trung vào dữ liệu lạm phát Mỹ trước cuộc họp Fed ngày 15-16/9. Khảo sát của Kitco cho thấy giới phân tích Phố Wall đang chia rẽ: 38% dự báo vàng tăng, 31% cho rằng giá giảm và 31% nhận định vàng đi ngang. Trong khi đó, 55% nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới.

Lúc 21h30 ngày 4/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.432 USD/ounce, giảm 38 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.469 USD/ounce.

Theo báo cáo mới nhất, kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm trong tháng 8, cao hơn nhiều so với dự báo khoảng 53.000-55.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%. Số liệu việc làm tháng 6 và tháng 7 cũng được điều chỉnh tăng thêm tổng cộng 55.000 việc làm. Báo cáo này làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 tăng trở lại, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên quanh 4,8%.

Tâm điểm tiếp theo của thị trường sẽ là báo cáo CPI, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá liệu lạm phát có đủ cao để thúc đẩy Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ hay không.

Eo biển Hormuz vẫn là yếu tố địa chính trị quan trọng đối với giá dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu tài sản. Căng thẳng tại Trung Đông và giá năng lượng cao có thể làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed - yếu tố quan trọng đối với giá vàng.

Trong phiên 4/9, dầu Brent giao dịch trên 95 USD/thùng, trong khi WTI duy trì trên 92 USD/thùng.