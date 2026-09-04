Lời kể đứt quãng trong phòng hồi sức cấp cứu của người duy nhất sống sót trong vụ án ở Đồng Nai

Đời sống 04/09/2026 15:51

Vụ án khiến vợ và hai con của anh Q. tử vong. Anh Q. là người duy nhất trong gia đình sống sót và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 4/9, anh Q. (41 tuổi) vẫn đang được điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai sau vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại gia đình anh ở ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai.

Vụ án khiến vợ và hai con của anh Q. tử vong. Anh Q. là người duy nhất trong gia đình sống sót và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.

Lời kể đứt quãng trong phòng hồi sức cấp cứu của người duy nhất sống sót trong vụ án ở Đồng Nai - Ảnh 1
Anh Q. là người duy nhất trong gia đình sống sót và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Trao đổi với phóng viên tại bệnh viện, anh Q. cho biết cơ thể còn rất mệt. Do bị thương và từng bất tỉnh, ký ức của anh về thời điểm xảy ra vụ việc không đầy đủ, lời kể nhiều lúc bị ngắt quãng.

Theo lời anh Q., khi nghe tiếng động bất thường trong nhà, anh đi kiểm tra và phát hiện một người lạ. Đối tượng từ trên mái tôn và xuống nhanh đến mức khiến anh bất ngờ không hiểu hắn đã xuống đất từ lúc nào. Ngay sau đó kẻ lạ mặt đã dùng dao Thái Lan đâm anh nhiều nhát. Anh tìm tìm chống trả bằng một con dao có sẵn trong nhà.

Anh Q. không nhớ rõ mình có đánh trúng người này hay không. Chỉ nhớ do không thể tiếp tục chống trả và bản thân bị thương nên anh chạy ra ngoài kêu cứu rồi gục xuống đường.

Trong những ký ức ít ỏi còn lại, anh Q. nhớ đã gọi tên con trai: “H. ơi!”. Sau thời điểm đó, anh rơi vào trạng thái mê man và không còn biết rõ những việc xảy ra xung quanh.

Khi được hỏi về quá trình được lực lượng công an đưa đi cấp cứu, anh Q. nói bản thân gần như không còn nhận thức rõ được gì vào lúc đó.

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Đám tang của vợ và 2 con tại gia đình anh Q. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Như trước đó báo Dân trí đưa tin, 10h30 ngày 3/9, Công an TP Đồng Nai cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Bình Minh xác nhận, cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm. Sau khi gây án, đối tượng cố thủ bên trong nhà nạn nhân nhưng nhanh chóng bị lực lượng công an khống chế.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 cùng ngày. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm người vợ (36 tuổi) và 2 con nhỏ (lần lượt 11 tuổi và 1 tuổi). Người chồng bị thương nặng, đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện.

Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án của nghi phạm.

Cơ quan công an xác định giữa nghi phạm và gia đình anh Q. không có quan hệ quen biết, cũng không xảy ra mâu thuẫn từ trước. Vụ án khiến vợ anh Q. là chị H.T.M. cùng hai người con tử vong; riêng anh Q. bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh đã bị lực lượng chức năng khống chế. Do bị thương, nghi phạm đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng công an.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai và điều tra làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án

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