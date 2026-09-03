Công an TP Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin VietNamNet, sáng 3/9, lãnh đạo UBND xã Bình Minh (TP Đồng Nai) xác nhận vụ án mạng trên xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo VietNamNet.

Theo thông tin báo Dân trí, vụ án xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, khiến 3 mẹ con tử vong, người chồng bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện. Các nạn nhân tử vong gồm người vợ 36 tuổi và 2 người con, lần lượt 11 tuổi và 2 tuổi.

Công an TP Đồng Nai đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Nghi phạm gây án đã bị cơ quan công an khống chế, bắt giữ. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nghi phạm cư trú tại phường Hố Nai, TP Đồng Nai.

"Về nguyên nhân và động cơ gây án, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ", lãnh đạo UBND xã Bình Minh chia sẻ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ diễn biến vụ án.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe giường nằm ở Gia Lai Vụ lật xe khách xảy ra lúc hơn 3 giờ sáng 31/8 tại Gia Lai khiến 4 người không qua khỏi. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

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