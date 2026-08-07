TP.HCM: Nữ công nhân tử vong trên đường đi làm về trong khu công nghiệp Sóng Thần

Đời sống 07/08/2026 11:05

Nạn nhân là bà Đ.T.N. (49 tuổi, ngụ phường Dĩ An) điều khiển xe máy mang BS: 61D1-686.70 trên đại lộ Độc Lập, theo hướng từ đường ĐT 743 đi cầu vượt Sóng Thần, thuộc phường Dĩ An (TPHCM).

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 7/8, Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy khiến một nữ công nhân tử vong trên địa bàn phường Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 6/8, bà Đ.T.N. (49 tuổi, ngụ phường Dĩ An) lái xe máy mang biển số 61D1-686.xx chạy trên đại lộ Độc Lập, trong Khu công nghiệp Sóng Thần, theo hướng từ Bệnh viện Quân y 4 qua cầu vượt Sóng Thần.

TP.HCM: Nữ công nhân tử vong trên đường đi làm về trong khu công nghiệp Sóng Thần - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân trí. 

Theo thông tin báo Công an TP.HCM, Khi đến giao lộ với đường số 2 khu công nghiệp Sóng Thần, chiếc xe máy xảy ra va chạm với xe tải mang BS: 29E-559.53 chạy cùng chiều. Va chạm làm người phụ nữ ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, công an đến điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo người thân của nạn nhân, bà N. làm công nhân cho một công ty trong khu công nghiệp. Tối cùng ngày, sau khi tan ca, nạn nhân chạy xe máy về nhà và chỉ còn cách nhà vài trăm mét thì không may gặp nạn.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn, bà N. lái xe máy chạy phía trước, sát lề đường. Khi ô tô tải vượt lên, người phụ nữ bất ngờ ngã xuống đường.

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