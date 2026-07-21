Thông tin mới nhất về sức khoẻ 8 bệnh nhân trong vụ tai nạn ở trang trại lợn

Đời sống 21/07/2026 10:31

Vụ ngộ độc khí sunphua hydro (H₂S) đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một trang trại chăn nuôi lợn ở Thanh Hóa khiến 5 người tử vong và 8 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin báo Dân trí, sáng 21/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ đang đánh giá tình trạng sức khỏe của 6 bệnh nhân đã ổn định để xem xét cho xuất viện.

Hai bệnh nhân còn lại cần tiếp tục theo dõi tại bệnh viện ít nhất 5 ngày nhằm kịp thời phát hiện các biến chứng muộn của ngộ độc khí H₂S nếu xảy ra.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các nạn nhân bị ngộ độc khí H₂S (sunphua hydro) - một loại khí cực độc, còn được gọi là "hội chứng búa tạ ở lò mổ".

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Trong 8 bệnh nhân, 6 người đang được đánh giá để xuất viện, 2 trường hợp còn lại phải tiếp tục theo dõi. Ảnh: Báo Lao Động. 

Thuật ngữ này mô tả tình trạng nạn nhân hít phải khí độc ở nồng độ cao sẽ bất tỉnh gần như ngay lập tức, các cơ quan ngừng hoạt động và tỷ lệ tử vong tại hiện trường rất lớn.

Theo TS Nguyên, H₂S có cơ chế gây độc bằng cách ức chế hô hấp tế bào nhanh và mạnh, tương tự xianua, làm ngừng quá trình sử dụng oxy của tế bào, gây tổn thương nghiêm trọng nhiều cơ quan, đặc biệt là hệ thần kinh trung ương và tim mạch.

"Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, đau đầu; một số trường hợp bị kích ứng, xung huyết kết mạc, nhiễm toan chuyển hóa lactic và tiêu cơ vân", TS Nguyên cho biết.

Ông lưu ý, ở nồng độ thấp, H₂S có mùi trứng thối đặc trưng. Tuy nhiên, ở nồng độ cao, khí này nhanh chóng làm liệt dây thần kinh khứu giác, khiến nạn nhân không còn khả năng ngửi thấy mùi.

Trước đó, từ đêm 18/7 đến trưa 19/7, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận cấp cứu 8 bệnh nhân nam bị ngộ độc khí H₂S trong vụ tai nạn tại một trang trại chăn nuôi lợn ở Thanh Hóa.

Theo các bác sĩ, tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn do H₂S khi người dân xuống khơi giếng, bể chứa, bể phốt, cống, hầm kín hoặc hầm chứa cá trên tàu biển.

Trong vụ việc ở Thanh Hóa, các nạn nhân bất tỉnh khi xuống bể chứa nước thải chăn nuôi để cứu người. Trong đó, 2 người trực tiếp xuống bể ứng cứu đã được buộc dây an toàn và được kéo lên ngay sau khi bất tỉnh. Sáu bệnh nhân còn lại là những người đứng trên miệng bể tham gia kéo các nạn nhân lên.

Từ vụ việc này, các chuyên gia khuyến cáo khi phát hiện người bất tỉnh trong các không gian kín như bể chứa, hầm, giếng, khoang kín hay cống, tuyệt đối không tự ý lao xuống cứu nếu không có mặt nạ phòng độc kèm bình dưỡng khí.

Một dấu hiệu có thể gợi ý ngộ độc H₂S là các vật dụng kim loại trên người nạn nhân như trang sức, cúc áo, khóa quần hoặc thắt lưng bằng đồng, bạc, sắt bị xỉn màu, chuyển đen xám do phản ứng với khí H₂S.

Để phòng ngừa ngộ độc, các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý vào các không gian kín, thiếu thông khí như bể chứa, hầm, giếng hay cống rãnh sâu. Nếu buộc phải làm việc trong những khu vực này, cần sử dụng mặt nạ phòng độc có bình dưỡng khí chuyên dụng; đồng thời phải thông gió, bơm khí sạch và đo nồng độ khí để bảo đảm an toàn trước khi bước vào.

Như trước đó báo Lao Động đưa tin, từ tối 18/7 đến trưa 19/7, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận cấp cứu 8 nạn nhân bị ngộ độc khí hydro sulfua (H₂S) trong vụ tai nạn xảy ra tại một trang trại chăn nuôi lợn ở xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, vụ tai nạn khiến tổng cộng 13 người gặp nạn, trong đó 5 người đã tử vong tại hiện trường do nhiễm độc khí H₂S (gồm anh B.V.V và 4 người xuống ứng cứu), 8 người còn lại được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để cấp cứu.

Các bệnh nhân đều là nam giới, trong độ tuổi từ 32-46, là nhân viên của công ty chăn nuôi lợn.

Diễn biến mới vụ tai nạn làm 5 người tử vong tại trang trại lợn ở Thanh Hóa

Diễn biến mới vụ tai nạn làm 5 người tử vong tại trang trại lợn ở Thanh Hóa

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khẩn trương điều tra toàn diện nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm 5 người tử vong tại trang trại Dabaco xã Thạch Quảng.

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