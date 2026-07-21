Ô tô lao xuống ao, một người đàn ông mắc kẹt, tử vong

Đời sống 21/07/2026 16:33

Một ô tô bất ngờ lao xuống ao nhà dân tại xã Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vào sáng 21/7. Lực lượng chức năng đã trục vớt phương tiện, đưa thi thể tài xế mắc kẹt trong xe ra ngoài.

Theo thông tin từ Vietnamnet, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 6h ngày 21/7, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 nhận được tin báo về một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thôn Trí Cẩn, xã Thiệu Hóa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Ô tô lao xuống ao, một người đàn ông mắc kẹt, tử vong - Ảnh 1
Cảnh sát trục vớt ô tô bị chìm dưới ao - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại hiện trường, chiếc ô tô bị chìm dưới ao, phần lớn thân xe ngập trong nước, bên trong có một nạn nhân mắc kẹt.

Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng sử dụng xe cẩu để đưa phương tiện lên bờ. Sau khi chiếc xe được trục vớt, thi thể nạn nhân mắc kẹt bên trong đã được đưa ra và bàn giao cho gia đình.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.Q.K. (SN 1988, trú tại thôn Đông Hòa, xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Chiếc ô tô gặp nạn là xe giường nằm nhãn hiệu Kim Long, sản xuất năm 2026 nên được miễn kiểm định lần đầu. Thời gian đáo hạn đăng kiểm là 27/1/2028.

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