Đồng Nai: Xe khách bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, 7 người không qua khỏi

Đời sống 21/07/2026 09:28

Đang lưu thông trên quốc lộ 1 qua Đồng Nai, xe khách 24 chỗ bất ngờ tông lao vào lan can lề đường sau đó bốc cháy. Vụ việc khiến 7 người không qua khỏi, 5 người bị thương.

Theo thông tin VOV, thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 2h sáng ngày 21/7, xe khách giường nằm 24 chỗ mang biển kiểm soát TP.HCM do tài xế T.T.H. (41 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến địa phận ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh (tỉnh Đồng Nai), chiếc xe bất ngờ va chạm với taluy bên phải đường. Sau cú va chạm đầu tiên, phương tiện tiếp tục lao vào taluy bên trái rồi dừng lại.

Đồng Nai: Xe khách bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, 7 người không qua khỏi - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy xe khách. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Ngay sau đó, lửa bùng phát từ gầm xe và nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện. Tài xế lập tức cho xe tấp vào lề, hô hoán hành khách thoát thân. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan quá nhanh, nhiều người không kịp ra ngoài và tử vong.

Theo thông tin VietNamNet, phát hiện vụ việc, người dân sống gần hiện trường mang bình chữa cháy và các phương tiện sẵn có đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan quá nhanh, bao trùm chiếc xe nên việc chữa cháy tại chỗ bất thành.

Vị trí chiếc xe gặp nạn chỉ cách một cây xăng khoảng 100m. Lửa bốc cao ngùn ngụt khiến nhiều người lo ngại đám cháy có thể lan rộng, đe dọa khu vực xung quanh.

Đồng Nai: Xe khách bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, 7 người không qua khỏi - Ảnh 2
Vụ cháy khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương. Ảnh: VOV. 

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn và phân luồng giao thông. Sau khi đám cháy được khống chế, chiếc xe khách gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ việc cũng khiến 5 người bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu. Sau điều trị, một nạn nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện.

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