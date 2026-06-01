Gia Lai: Cháy nhà 3 tầng lúc rạng sáng, kịp thời cứu 2 cháu bé mắc kẹt

Đời sống 01/06/2026 15:11

Ngày 1/6, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị cứu 2 thiếu niên mắc kẹt trong đám cháy căn nhà 3 tầng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 1/6, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng của gia đình ông Nguyễn Thành Đạt (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng phát từ khu vực phòng khách tầng 1 rồi nhanh chóng lan rộng, tạo làn khói dày đặc bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong có nhiều người.

Gia Lai: Cháy nhà 3 tầng lúc rạng sáng, kịp thời cứu 2 cháu bé mắc kẹt - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt, triển khai phương án dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt.

Theo thông tin báo VietNamNet, tiếp cận hiện trường, lực lượng PCCC&CNCH nhanh chóng tổ chức trinh sát, tìm kiếm cứu nạn và giải cứu thành công cháu Nguyễn Tuấn Thanh (SN 2010) và Nguyễn Tuấn Hoa (SN 2014), con của chủ nhà. Hai nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, chuyển đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và hiện đã ổn định.

Gia Lai: Cháy nhà 3 tầng lúc rạng sáng, kịp thời cứu 2 cháu bé mắc kẹt - Ảnh 2
Hiện sức khỏe các cháu đã ổn định. Hai người khác trong nhà cũng tự thoát ra ngoài trước đó. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Đến khoảng 0h45 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng cũng kịp thời ngăn chặn nguy cơ cháy lan lên các tầng trên và nhà dân lân cận.

Hiện sức khỏe các cháu đã ổn định. Hai người khác trong nhà cũng tự thoát ra ngoài trước đó.

Đám cháy được khống chế sau một thời gian ngắn. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong nhà và vật dụng sinh hoạt bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ TP Huế cùng các đơn vị tới hiện trường triển khai dập lửa, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

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