Do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.K.T (ngụ xã Đa Kia, TP Đồng Nai), Đào Đức Tài (SN 1999, ngụ phường Đồng Phú, TP Đồng Nai) đã gọi điện đe dọa sẽ đến giết cả gia đình chị vào ngày 13/4.

Theo thông tin VietNamNet, ngày 30/5, Công an TP Đồng Nai cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan các hành vi “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra tại xã Đa Kia. Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng quân dụng, 5 gói ma túy cùng nhiều vật chứng liên quan.

Theo điều tra, do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.K.T. (ngụ xã Đa Kia), Đào Đức Tài (SN 1999, ngụ phường Đồng Phú) gọi điện đe dọa sát hại cả gia đình bạn gái vào ngày 13/4.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đa Kia đưa người thân chị T. đến nơi an toàn, đồng thời triển khai vây bắt nghi phạm.

Đối tượng Đào Đức Tài khi bị bắt. Ảnh: VietNamNet.

Rạng sáng 14/4, Tài cùng một người khác xuất hiện trước nhà chị T., nổ liên tiếp 7 phát súng rồi bỏ trốn.

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, lực lượng phối hợp đã đồng loạt áp sát, khống chế và bắt giữ thành công Đào Đức Tài cùng hai đồng phạm là Lê Thanh Nguyện (SN 1997) và Phan Thanh Hiền (SN 1993), cả hai đều ngụ phường Đồng Phú.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ: 1 khẩu súng quân dụng, 5 bình xịt hơi cay, 1 ná cao su, 1 dao rựa, 5 gói tinh thể màu trắng (các đối tượng khai là ma túy đá) cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

