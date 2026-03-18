Nghi án mâu thuẫn gia đình dẫn đến phóng hỏa, 3 người bị bỏng nặng

Đời sống 18/03/2026 11:08

Ngày 17/3, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người bị bỏng ở xã Vĩnh Lộc.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 17/3, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ 4 người bị bỏng ở xã Vĩnh Lộc.

Vào khoảng 3 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ phát ra từ căn nhà ở ấp 68, xã Vĩnh Lộc. Phát hiện cháy, nhiều người hàng xóm tìm cách dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường nhanh chóng dập tắt hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy khiến 4 người bị bỏng - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau khi dập tắt đám cháy, cảnh sát phát hiện người đàn ông 53 tuổi nằm trong nhà vệ sinh ở tầng trệt với vết bỏng trên ngực và hai tay. Ngoài ra, người phụ nữ 51 tuổi (vợ người đàn ông) và hai con trai 30 và 16 tuổi cũng bị bỏng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Trước đó, họ phá cửa sổ để leo ra ngoài.

Theo nhân chứng, trước đó người đàn ông có biểu hiện bất thường, nghi người này đã châm lửa gây ra hỏa hoạn.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc Nguyễn Thị Thảo cho biết đám cháy không gây thiệt hại đáng kể. "Tính chất vụ việc không phải là vụ cháy nhà. Hiện nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ" - bà Thảo nói.

Ngày 18/3, Công an phường Gia Định, TPHCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm đối tượng Trương Nguyên Huy (SN 1995, ngụ tại địa phương) về hành vi hành hung người khác.

