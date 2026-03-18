Danh tính nữ shipper bị thanh niên hành hung khi đi giao hàng ở TP.HCM

Đời sống 18/03/2026 05:15

Một phụ nữ chạy ShopeeFood đã bị 1 thanh niên cao lớn, lực lưỡng liên tục dùng tay đánh vào đầu, vùng sau lưng và đạp ngã xe, gây bức xúc, hiện cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 16/3, một clip được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh một nam thanh niên tấn công nữ shipper (người giao hàng) trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào chiều 15/3, tại đường Trần Nguyên Đán, phường Gia Định, TPHCM.

Hình ảnh từ clip cho thấy, nữ shipper chạy xe máy đến khu vực nói trên để giao hàng. Tại đây, một nam thanh niên lời qua tiếng lại với nữ tài xế, sau đó bất ngờ lao vào hành hung và xô ngã xe máy của nạn nhân.

Danh tính nữ shipper bị thanh niên hành hung khi đi giao hàng ở TP.HCM - Ảnh 1
Hình ảnh nam thanh niên hành hung nữ shipper giữa đường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân trí, phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã chạy đến can ngăn, nam thanh niên rời đi ngay sau đó. Nữ shipper được người dân đỡ dậy và đưa vào bên trong nghỉ ngơi. Sau vụ việc, nạn nhân đã đến Công an phường Gia Định để trình báo.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, chị H.T.D.T. (SN 1982, ngụ phường Bình Lợi Trung) là nạn nhân trong vụ việc. Người hành hung chị T. cũng được lực lượng chức năng mời về trụ sở để làm việc ngay sau đó.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an phường Gia Định điều tra, làm rõ.

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hầm chui cao tốc

Đúng ngày mai, thứ Năm 19/3/2026, 3 con giáp trúng đậm giàu to, Tài Lộc sáng chói, vàng bạc rủng rỉnh túi, đổi đời thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Năm 19/3/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, xua đuổi vận xui, 3 con giáp khai thông vận trình, tiền tài phất lên vù vù như 'diều gặp gió', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Nữ ca sĩ nổi tiếng buộc phải cắt bỏ ngực vì ung thư

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 18/3/2026, 3 con giáp Phú Quý vinh hoa có đủ, cuộc đời hiển vinh, tài chính thịnh vượng, số mệnh sung túc

Đúng hôm nay, thứ Tư 18/3/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi xuống đầu', sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, vận trình hanh thông bất ngờ

Nghẹt thở giây phút cảnh sát đu dây cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20m

Ăn cá chép rất tốt, nhưng nếu ăn chung với thứ này thì chẳng khác nào đang "đầu độc" cơ thể

Danh tính nữ shipper bị thanh niên hành hung khi đi giao hàng ở TP.HCM

Danh tính nữ shipper bị thanh niên hành hung khi đi giao hàng ở TP.HCM

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/3/2026), 3 con giáp lắm phúc nhiều lộc, có quý nhân giúp đỡ nên tiền bạc không thiếu, sự nghiệp thăng hoa

Sau hôm nay, thứ Tư 18/3/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/3/2026, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, tài vận vượng phát, Lộc Lá đầy nhà, giàu sang Phú Quý

NÓNG: 742 thực phẩm chức năng vừa bị thu hồi trên toàn quốc, trong đó có nhiều sản phẩm dành cho trẻ em

Tăng Thanh Hà mang thai lần 4?

Nghẹt thở giây phút cảnh sát đu dây cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20m

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hầm chui cao tốc

Thiếu tá công an cứu bé 3 tuổi ngừng thở dưới bể nước

Hy hữu vụ chú rể say rượu ngủ quên, bị trộm mất thùng tiền mừng cưới

Khen thưởng đột xuất bác sĩ cứu nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn ở Hà Nội

Ba người tử vong nghi bị ngạt khí trên tàu hàng ở cảng Cà Ná