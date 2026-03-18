Danh tính nữ shipper bị thanh niên hành hung khi đi giao hàng ở TP.HCM

Đời sống 18/03/2026 05:15

Một phụ nữ chạy ShopeeFood đã bị 1 thanh niên cao lớn, lực lưỡng liên tục dùng tay đánh vào đầu, vùng sau lưng và đạp ngã xe, gây bức xúc, hiện cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 16/3, một clip được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh một nam thanh niên tấn công nữ shipper (người giao hàng) trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào chiều 15/3, tại đường Trần Nguyên Đán, phường Gia Định, TPHCM.

Hình ảnh từ clip cho thấy, nữ shipper chạy xe máy đến khu vực nói trên để giao hàng. Tại đây, một nam thanh niên lời qua tiếng lại với nữ tài xế, sau đó bất ngờ lao vào hành hung và xô ngã xe máy của nạn nhân.

Danh tính nữ shipper bị thanh niên hành hung khi đi giao hàng ở TP.HCM - Ảnh 1
Hình ảnh nam thanh niên hành hung nữ shipper giữa đường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân trí, phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã chạy đến can ngăn, nam thanh niên rời đi ngay sau đó. Nữ shipper được người dân đỡ dậy và đưa vào bên trong nghỉ ngơi. Sau vụ việc, nạn nhân đã đến Công an phường Gia Định để trình báo.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, chị H.T.D.T. (SN 1982, ngụ phường Bình Lợi Trung) là nạn nhân trong vụ việc. Người hành hung chị T. cũng được lực lượng chức năng mời về trụ sở để làm việc ngay sau đó.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an phường Gia Định điều tra, làm rõ.

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