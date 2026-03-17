Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hầm chui cao tốc

Đời sống 17/03/2026 20:35

Ngày 16/3, UBND xã Nam Gianh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã phát đi thông báo tìm cha, mẹ ruột cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, được người dân phát hiện trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo UBND xã Nam Gianh, ông Nguyễn Thái Tám và bà Lê Thị Thu Hà, trú tại thôn Vĩnh Phước, xã Nam Gianh, là những người đầu tiên phát hiện cháu bé. Bé trai nằm trong giỏ nhựa màu đỏ, kèm theo các vật dụng như hộp sữa bột, bình sữa, chiếc chăn nhỏ màu vàng nhạt cùng một số quần áo và bỉm tã sơ sinh.

Cháu bé nặng 3,3kg, khoảng 3-5 ngày tuổi. Tình trạng sức khỏe của bé ổn định, không phát hiện thương tích nào trên cơ thể.

Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Nam Gianh cử cán bộ đến hiện trường để lập biên bản ghi nhận sự việc. Chính quyền địa phương đã ra thông báo tìm kiếm bố, mẹ ruột hoặc người thân thích của cháu bé. Những người có liên quan được yêu cầu liên hệ với UBND xã Nam Gianh để làm thủ tục nhận con theo quy định.

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hầm chui cao tốc - Ảnh 1
Bé trai bị bỏ rơi đã được người dân phát hiện và chăm sóc - Ảnh: Bán dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận một số vật dụng đi kèm gồm hộp sữa bột, bình sữa, chiếc chăn nhỏ màu vàng nhạt cùng quần áo và bỉm tã sơ sinh.

UBND xã Nam Gianh thông báo ai là cha mẹ hoặc người thân của cháu bé, đề nghị liên hệ UBND xã để làm thủ tục nhận lại theo quy định.

Trường hợp sau 7 ngày kể từ khi ban hành thông báo mà không có người đến nhận, địa phương sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục liên quan với cháu bé theo quy định pháp luật.

