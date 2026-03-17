Hy hữu vụ chú rể say rượu ngủ quên, bị trộm mất thùng tiền mừng cưới

Đời sống 17/03/2026 14:48

Chiều 16/3, Công an xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xác nhận đang điều tra vụ trộm tiền mừng cưới.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an xã Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đang điều tra vụ trộm thùng tiền mừng cưới vừa xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, vụ trộm xảy ra rạng sáng 15/3 tại nhà anh V.T.A (33 tuổi, ở ấp Trảng Cò).

Trước đó, ngày 14/3, gia đình anh V.T. A. tổ chức đám cưới với khoảng 30 bàn tiệc. Đến khoảng 21h cùng ngày, do tiếp khách say rượu, anh V.T.A vào phòng ngủ và để điện thoại trên đầu giường.

Khi khách đã ra về gần hết, gia đình dọn dẹp và mang thùng đựng tiền mừng cưới vào phòng ngủ của hai vợ chồng anh V.T.A để cất giữ. Sau đó, anh T.H.K (46 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp, là anh rể của anh V.T.A) say rượu và nằm ngủ trước cửa nhà sau. Lúc này, trong nhà còn có chị ruột của anh V.T.A cùng 2 người bạn của anh V.T.A ngủ lại.

Đến khoảng 4h20 ngày 15/3, anh T.H.K thức dậy xem giờ, phát hiện điện thoại đã mất. Kiểm tra lại trong nhà, gia đình tiếp tục phát hiện thùng tiền mừng cưới và nhiều điện thoại khác cũng không còn.

Hy hữu vụ chú rể say rượu ngủ quên, bị trộm mất thùng tiền mừng cưới - Ảnh 1
Nghi phạm trộm thùng tiền mừng cưới - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, qua khai báo ban đầu, tài sản bị mất gồm thùng tiền mừng cưới của anh V.T.A với số tiền ước tính khoảng 150 triệu đồng cùng 5 điện thoại di động. Tổng giá trị tài sản thiệt hại được xác định khoảng 270 triệu đồng.

Quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng công an phát hiện cách nhà anh V.T.A khoảng 30m, hướng ra bờ ruộng có một thùng nhựa dùng để đựng bao thư tiền mừng cưới và 208 bao thư đã bị xé lấy tiền.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc thu hồi các lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn công bố. Các sản phẩm này liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech.

