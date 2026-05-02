Đi tập thể dục, hai cha con phát hiện 2 con cá sấu nổi trên sông Tiểu Cần

Đời sống 02/05/2026 12:26

Ngày 2/5, Công an xã Tiểu Cần (tỉnh Vĩnh Long) đang phối hợp ngành chức năng xử lý thông tin liên quan vụ người dân phát hiện 2 con cá sấu tại một đoạn sông trên địa bàn xã.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 18h ngày 1/5, hai cha con ở xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long trong lúc đi tập thể dục đã phát hiện 2 con cá sấu (trọng lượng khoảng 100kg) nổi lên tại khu vực sông Tiểu Cần, đoạn gần cầu đường D6, khu vực chuẩn bị thi công ở xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long.

Sau đó hai cha con này đã lấy điện thoại chụp hình lại và trình báo cho cơ quan công an.

Đi tập thể dục, hai cha con phát hiện 2 con cá sấu nổi trên sông Tiểu Cần - Ảnh 1
2 con cá sấu nổi trên mặt nước - Ảnh: Báo Dân trí

 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiểu Cần đã báo cáo cho UBND xã Tiểu Cần và phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long để phối hợp kiểm tra, xác minh và có biện pháp xử lý phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không lại gần khu vực bờ kè, không xuống sông tắm, đánh bắt cá hoặc tụ tập hiếu kỳ, đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Khi phát hiện thêm dấu hiệu cá sấu xuất hiện, người dân cần nhanh chóng thông tin đến chính quyền địa phương hoặc Công an xã Tiểu Cần để kịp thời xử lý.

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