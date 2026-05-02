Sáng 2/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan CSĐT đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ cháy ô tô tại cây xăng Petrolimex số 90, thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, khiến 2 thiếu niên tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 2/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã có thông tin ban đầu về vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền, khiến 2 người tử vong. Vào khoảng 15h20 ngày 1/5, ô tô biển số 92A-265.xx do V.N.D.A. (24 tuổi, trú tại xã Thăng Điền) điều khiển vào trụ bơm để đổ xăng. Trên xe còn có hai người là T.H.T. (17 tuổi) và D.A.K. (16 tuổi, cùng trú tại xã Thăng Điền).

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm chuẩn bị tiếp nhiên liệu, phần cốp sau xe bất ngờ phát nổ, lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm phương tiện.

Nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng tại chỗ đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, khống chế đám cháy sau khoảng 15 phút. Tuy nhiên vụ cháy đã khiến 2 nạn nhân T.H.T. và D.A.K. tử vong.

Cốp xe chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, dấu vết phục vụ điều tra.

Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

Vụ cháy khiến ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm tại cây xăng cũng bị hư hỏng nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang giám định phương tiện, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

