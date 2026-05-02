Thương tâm: Bố tử vong sau nỗ lực cứu con trai bị sóng biển cuốn

Đời sống 02/05/2026 07:00

Thấy con trai bị sóng biển cuốn xa bờ, người đàn ông vội lao ra ứng cứu. Mặc dù đưa được cháu bé vào bờ, nhưng người bố lại mất tích và sau đó phát hiện tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, lúc 10h ngày 1/5, nam du khách 46 tuổi cùng hai con 14 tuổi và 11 tuổi, ở phường Giảng Võ, TP Hà Nội, đi du lịch. Họ xuống tắm tại khu vực bờ biển thôn Thái Lai, xã Vĩnh Hoàng.

Khoảng 20 phút sau, người con 11 tuổi bị sóng cuốn ra xa bờ. Phát hiện sự việc, nam du khách bơi ra cứu và đẩy con vào gần bờ an toàn. Tuy nhiên, sau đó ông bị nước cuốn mất tích.

Lực chức năng cùng hàng trăm người dân tìm kiếm. Đến 17h20, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Lúc 11h cùng ngày, một nhóm du khách ở Hà Nội tắm tại bãi Cửa Tùng. Bất ngờ, bốn người, gồm ba người lớn và một trẻ em, bị dòng xoáy cuốn ra xa khoảng 40 m.

Thương tâm: Bố tử vong sau nỗ lực cứu con trai bị sóng biển cuốn - Ảnh 1
Các lực lượng cứu hộ triển khai việc tìm kiếm người mất tích - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, anh Hoàng Văn Đức, thành viên Ban Quản lý bãi tắm Cửa Tùng, phát hiện 4 du khách bị sóng cuốn trôi ra ngoài phạm vi chỉ giới an toàn. Anh Đức cùng anh Trần Văn Hải và anh Nguyễn Văn Quang mang theo dụng cụ cứu hộ bơi ra tiếp cận các nạn nhân.

Sau khoảng 40 phút vật lộn với sóng và dòng nước xoáy mạnh, lực lượng cứu hộ đã đưa được cả 4 người vào bờ an toàn.

Những ngày qua là kỳ nghỉ lễ, thời tiết ở Quảng Trị nắng nóng, du khách đến tham quan đông. Nhiều người lựa chọn các bãi biển để tắm. Chính quyền cho biết mặc dù sóng biển không lớn nhưng khu vực ven bờ vẫn xuất hiện nhiều vùng nước xoáy nguy hiểm. Người dân và du khách cẩn trọng khi tắm biển vùng xoáy. Tại khu vực có chỉ giới, du khách không ra ngoài hành lang giới hạn để tránh bị sóng cuốn trôi.

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Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h40 ngày 30/4. Thời điểm này, bà Phạm Thị Ngọc Th. (SN 1959, ngụ xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) lên phà đi từ An Giang về xã Tân Long.

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