Danh tính 2 người tử vong trong vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất bánh mì, bánh bao

Đời sống 01/05/2026 05:30

Hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà ở kết hợp sản xuất và kinh doanh bánh mì, bánh bao ở tiểu khu 2, xã Phù Yên khiến hai người tử vong, sáng 30/4.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 30/4, cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một nhà dân ở khu vực chợ trung tâm thuộc tiểu khu 2, xã Phù Yên, khiến 2 người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 4h cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà dùng để ở và sản xuất, kinh doanh bánh mì, bánh bao nên đã trình báo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Sơn La.

Nhận được tin báo, Đội khu vực 5 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Khi cảnh sát tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà và có nguy cơ cháy lan sang ki-ốt phía sau. Lực lượng chữa cháy đã chia thành 2 mũi tiếp cận, khống chế đám cháy.

 

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến khoảng 5h, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy và không để cháy lan sang các ki-ốt bên cạnh. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều đồ dùng trong ngôi nhà.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân tử vong trong khu vực nhà vệ sinh là anh D.Q.B. (SN 1976) và chị N.T.T. (SN 1981, cùng thường trú tại xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ; tạm trú tại tiểu khu 2, xã Phù Yên).

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La và cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phù Yên đã có mặt động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân tổng số tiền 58 triệu đồng.

Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận đang điều trị cho một bệnh nhi 9 tuổi bị thương nặng ở bàn tay phải, nghi do điện thoại phát nổ trong lúc đang sử dụng.

