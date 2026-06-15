Sau khi hai tàu du lịch va chạm trên vịnh Lan Hạ, con tàu nhỏ hơn lật úp, 11 người rơi xuống biển, trong đó một người tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 8h40 ngày 14/6, tại khu vực Vạn Bội, vịnh Lan Hạ (đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng), xảy ra vụ va chạm đường thủy giữa tàu du lịch Eco 86 (BKS HP-5665) chở 31 khách và thuyền máy Bảy Hoa (BKS HP-3847) chở 11 khách (tổng cộng 42 khách), khiến thuyền máy Bảy Hoa bị chìm.

Phát hiện sự việc, người dân cùng Công an đặc khu Cát Hải nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, đưa toàn bộ 11 hành khách trên phương tiện bị nạn lên tàu Eco 86 và vào bờ an toàn.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trong quá trình cứu nạn, chị N.T.N. (SN 1983, trú tại tỉnh Hưng Yên) có biểu hiện khó thở, ngất và được đưa vào Trung tâm y tế Cát Hải cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong vào khoảng 9h10 cùng ngày.

Ngoài nạn nhân N. tử vong, 41 hành khách còn lại đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.

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