Hai tàu chở khách đâm va ở vịnh Lan Hạ, một nữ du khách tử vong

Đời sống 15/06/2026 08:57

Sau khi hai tàu du lịch va chạm trên vịnh Lan Hạ, con tàu nhỏ hơn lật úp, 11 người rơi xuống biển, trong đó một người tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 8h40 ngày 14/6, tại khu vực Vạn Bội, vịnh Lan Hạ (đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng), xảy ra vụ va chạm đường thủy giữa tàu du lịch Eco 86 (BKS HP-5665) chở 31 khách và thuyền máy Bảy Hoa (BKS HP-3847) chở 11 khách (tổng cộng 42 khách), khiến thuyền máy Bảy Hoa bị chìm.

Phát hiện sự việc, người dân cùng Công an đặc khu Cát Hải nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, đưa toàn bộ 11 hành khách trên phương tiện bị nạn lên tàu Eco 86 và vào bờ an toàn.

Hai tàu chở khách đâm va ở vịnh Lan Hạ, một nữ du khách tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trong quá trình cứu nạn, chị N.T.N. (SN 1983, trú tại tỉnh Hưng Yên) có biểu hiện khó thở, ngất và được đưa vào Trung tâm y tế Cát Hải cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong vào khoảng 9h10 cùng ngày.

Ngoài nạn nhân N. tử vong, 41 hành khách còn lại đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.

 

Danh tính 'nữ quái' mang 4 tiền án, đẻ 7 con để trốn thi hành án

Danh tính 'nữ quái' mang 4 tiền án, đẻ 7 con để trốn thi hành án

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ Sùng Thị So sau gần 8 năm trốn truy nã. Đối tượng mang 4 tiền án ma túy đã lợi dụng việc liên tục sinh con để hoãn thi hành án.

Xem thêm
Từ khóa:   chìm tàu tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Ca can thiệp đặc biệt, cứu một em bé từ ca song thai biến chứng nguy kịch

Ca can thiệp đặc biệt, cứu một em bé từ ca song thai biến chứng nguy kịch

Tin y tế 1 giờ 4 phút trước
Vì sao nhiều gia đình ngày càng ít qua lại họ hàng?

Vì sao nhiều gia đình ngày càng ít qua lại họ hàng?

Xã hội 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc sau ngày 15/6/2026

3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc sau ngày 15/6/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/6/2026: Tăng thêm 13,5 triệu đồng trong 4 ngày, bán ra 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/6/2026: Tăng thêm 13,5 triệu đồng trong 4 ngày, bán ra 150 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
NÓNG: Nhà mạng bắt đầu khóa một chiều thuê bao chưa xác thực từ ngày 15/6

NÓNG: Nhà mạng bắt đầu khóa một chiều thuê bao chưa xác thực từ ngày 15/6

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Tử vi tuần mới 15 đến 21/6/2026, 3 con giáp giàu lên trông thấy, mua nhà tậu xe, Phú Quý vây quanh, mọi điều viên mãn

Tử vi tuần mới 15 đến 21/6/2026, 3 con giáp giàu lên trông thấy, mua nhà tậu xe, Phú Quý vây quanh, mọi điều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Hai tàu chở khách đâm va ở vịnh Lan Hạ, một nữ du khách tử vong

Hai tàu chở khách đâm va ở vịnh Lan Hạ, một nữ du khách tử vong

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/6/2026, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/6/2026, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 16/6/2026, 3 con giáp nghênh ngang đón Tài Lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện

Đúng ngày mai, thứ Ba 16/6/2026, 3 con giáp nghênh ngang đón Tài Lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/6/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phát tiền bạc, vận trình rực sáng, phất lên giàu sang, công danh vượng phát

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/6/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phát tiền bạc, vận trình rực sáng, phất lên giàu sang, công danh vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/6-17/6), 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/6-17/6), 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Bé trai 11 tuổi suýt mất chân vì tụ cầu vàng

Bé trai 11 tuổi suýt mất chân vì tụ cầu vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/6/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phát tiền bạc, vận trình rực sáng, phất lên giàu sang, công danh vượng phát

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/6/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phát tiền bạc, vận trình rực sáng, phất lên giàu sang, công danh vượng phát

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 15/6/2026: Tăng thêm 13,5 triệu đồng trong 4 ngày, bán ra 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/6/2026: Tăng thêm 13,5 triệu đồng trong 4 ngày, bán ra 150 triệu đồng/lượng

NÓNG: Nhà mạng bắt đầu khóa một chiều thuê bao chưa xác thực từ ngày 15/6

NÓNG: Nhà mạng bắt đầu khóa một chiều thuê bao chưa xác thực từ ngày 15/6

Giá vàng hôm nay, ngày 14/6/2026: Tăng nhanh nhưng người mua vẫn lỗ hơn 6 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/6/2026: Tăng nhanh nhưng người mua vẫn lỗ hơn 6 triệu đồng

Triệt phá đường dây sản xuất hơn 15 tấn yến chưng giả

Triệt phá đường dây sản xuất hơn 15 tấn yến chưng giả

Nóng: Khởi tố hai bị can sản xuất, buôn bán yến giả, thu giữ hơn 70.000 hũ chưng sẵn

Nóng: Khởi tố hai bị can sản xuất, buôn bán yến giả, thu giữ hơn 70.000 hũ chưng sẵn

Giá vàng hôm nay, ngày 13/6/2026: Tiếp tục đi lên, SJC tăng thẳng lên 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/6/2026: Tiếp tục đi lên, SJC tăng thẳng lên 147 triệu đồng/lượng