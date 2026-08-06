Chân dung nam diễn viên Hoa ngữ gây phản ứng ngược khi than nghèo

Sao quốc tế 06/08/2026 15:15

Diễn viên La Chính đang trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi tiết lộ tình trạng tài chính khó khăn trong một chương trình truyền hình. Nam diễn viên cho biết sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, tài sản của anh chỉ còn khoảng 4.800 NDT (hơn 18 triệu đồng).

Diễn viên La Chính đang trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi tiết lộ tình trạng tài chính khó khăn trong một chương trình truyền hình. Nam diễn viên cho biết sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, tài sản của anh chỉ còn khoảng 4.800 NDT (hơn 18 triệu đồng).

La Chính chia sẻ từng bị công ty quản lý cũ kiện đòi bồi thường 50 triệu NDT vì đơn phương chấm dứt hợp đồng. Sau quá trình thương lượng, anh phải bồi thường hơn 3 triệu NDT và đến đầu năm 2024 mới thanh toán xong khoản nợ. Trong chương trình, nam diễn viên còn quay cảnh căn hộ nhỏ với chiếc tủ lạnh gần như trống rỗng, cho biết thường xuyên sử dụng xe đạp công cộng và tự nhận mình là "nghệ sĩ nghèo nhất Cbiz".

Chân dung nam diễn viên Hoa ngữ gây phản ứng ngược khi than nghèo - Ảnh 1

Những chia sẻ này nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn. Chỉ trong một tuần, tài khoản Douyin của La Chính tăng hơn 600.000 người theo dõi, vượt mốc 1 triệu follower. Các buổi livestream của anh cũng thu hút hơn 100.000 lượt xem, đồng thời nhận được nhiều quà tặng từ các nhãn hàng.

Tuy nhiên, khi câu chuyện lan rộng, cư dân mạng phát hiện hồ sơ thi hành án trước đây từng ghi nhận công ty cũ đề nghị phong tỏa 19,01 triệu NDT trong tài khoản ngân hàng của La Chính. Thông tin này khiến nhiều người nghi ngờ tính xác thực trong lời chia sẻ của nam diễn viên.

Chân dung nam diễn viên Hoa ngữ gây phản ứng ngược khi than nghèo - Ảnh 2

Trước những tranh cãi, La Chính đã công khai sao kê ngân hàng để giải thích. Anh cho biết con số 19,01 triệu NDT chỉ là khoản tiền phía công ty yêu cầu phong tỏa, còn số dư thực tế trong tài khoản tại thời điểm thi hành án năm 2023 chỉ hơn 13.000 NDT, không hề sở hữu số tiền hàng chục triệu tệ như nhiều đồn đoán.

Dẫu vậy, không ít ý kiến vẫn cho rằng đây là một chiến lược truyền thông nhằm tạo sự đồng cảm với khán giả trước khi đẩy mạnh hoạt động livestream bán hàng. Theo nhiều chuyên gia, việc nghệ sĩ chia sẻ hoàn cảnh khó khăn có thể giúp thu hút sự chú ý trong bối cảnh ngành giải trí cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, khi thông tin cá nhân ngày càng minh bạch và dễ kiểm chứng, những màn "than nghèo" nếu thiếu sự thuyết phục rất dễ phản tác dụng, khiến hình ảnh nghệ sĩ chịu ảnh hưởng và làm gia tăng khoảng cách với công chúng.

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