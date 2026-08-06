Chân dung nam diễn viên Hoa ngữ gây phản ứng ngược khi than nghèo

Sao quốc tế 06/08/2026 15:15

Diễn viên La Chính đang trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi tiết lộ tình trạng tài chính khó khăn trong một chương trình truyền hình. Nam diễn viên cho biết sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, tài sản của anh chỉ còn khoảng 4.800 NDT (hơn 18 triệu đồng).

Diễn viên La Chính đang trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi tiết lộ tình trạng tài chính khó khăn trong một chương trình truyền hình. Nam diễn viên cho biết sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, tài sản của anh chỉ còn khoảng 4.800 NDT (hơn 18 triệu đồng).

La Chính chia sẻ từng bị công ty quản lý cũ kiện đòi bồi thường 50 triệu NDT vì đơn phương chấm dứt hợp đồng. Sau quá trình thương lượng, anh phải bồi thường hơn 3 triệu NDT và đến đầu năm 2024 mới thanh toán xong khoản nợ. Trong chương trình, nam diễn viên còn quay cảnh căn hộ nhỏ với chiếc tủ lạnh gần như trống rỗng, cho biết thường xuyên sử dụng xe đạp công cộng và tự nhận mình là "nghệ sĩ nghèo nhất Cbiz".

Chân dung nam diễn viên Hoa ngữ gây phản ứng ngược khi than nghèo - Ảnh 1

Những chia sẻ này nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn. Chỉ trong một tuần, tài khoản Douyin của La Chính tăng hơn 600.000 người theo dõi, vượt mốc 1 triệu follower. Các buổi livestream của anh cũng thu hút hơn 100.000 lượt xem, đồng thời nhận được nhiều quà tặng từ các nhãn hàng.

Tuy nhiên, khi câu chuyện lan rộng, cư dân mạng phát hiện hồ sơ thi hành án trước đây từng ghi nhận công ty cũ đề nghị phong tỏa 19,01 triệu NDT trong tài khoản ngân hàng của La Chính. Thông tin này khiến nhiều người nghi ngờ tính xác thực trong lời chia sẻ của nam diễn viên.

Chân dung nam diễn viên Hoa ngữ gây phản ứng ngược khi than nghèo - Ảnh 2

Trước những tranh cãi, La Chính đã công khai sao kê ngân hàng để giải thích. Anh cho biết con số 19,01 triệu NDT chỉ là khoản tiền phía công ty yêu cầu phong tỏa, còn số dư thực tế trong tài khoản tại thời điểm thi hành án năm 2023 chỉ hơn 13.000 NDT, không hề sở hữu số tiền hàng chục triệu tệ như nhiều đồn đoán.

Dẫu vậy, không ít ý kiến vẫn cho rằng đây là một chiến lược truyền thông nhằm tạo sự đồng cảm với khán giả trước khi đẩy mạnh hoạt động livestream bán hàng. Theo nhiều chuyên gia, việc nghệ sĩ chia sẻ hoàn cảnh khó khăn có thể giúp thu hút sự chú ý trong bối cảnh ngành giải trí cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, khi thông tin cá nhân ngày càng minh bạch và dễ kiểm chứng, những màn "than nghèo" nếu thiếu sự thuyết phục rất dễ phản tác dụng, khiến hình ảnh nghệ sĩ chịu ảnh hưởng và làm gia tăng khoảng cách với công chúng.

Chiêu lăng xê Bạch Lộc của Vu Chính thời nữ diễn viên còn là gương mặt mới

Chiêu lăng xê Bạch Lộc của Vu Chính thời nữ diễn viên còn là gương mặt mới

Sau 8 năm phát sóng, bộ phim cổ trang "Phượng tù hoàng" bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận khi biên kịch Chu Mạt tiết lộ nhiều thông tin hậu trường gây chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   La Chính sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Chiêu lăng xê Bạch Lộc của Vu Chính thời nữ diễn viên còn là gương mặt mới

Chiêu lăng xê Bạch Lộc của Vu Chính thời nữ diễn viên còn là gương mặt mới

Loạt ảnh hơn 20 năm trước của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh khiến mạng xã hội xôn xao

Loạt ảnh hơn 20 năm trước của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh khiến mạng xã hội xôn xao

Lưu Vũ Ninh thay đổi vóc dáng, giảm 10 kg theo bí quyết của Tần Hạo

Lưu Vũ Ninh thay đổi vóc dáng, giảm 10 kg theo bí quyết của Tần Hạo

Phim mới của Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn chật vật thu hút khán giả

Phim mới của Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn chật vật thu hút khán giả

Triệu Lộ Tư thất lạc loạt trang phục may đo sau concert cá nhân

Triệu Lộ Tư thất lạc loạt trang phục may đo sau concert cá nhân

Nhan sắc ở tuổi 20 của con gái Vương Phi sau 4 lần phẫu thuật gây bất ngờ

Nhan sắc ở tuổi 20 của con gái Vương Phi sau 4 lần phẫu thuật gây bất ngờ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 1 giờ 1 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm