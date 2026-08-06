Chiêu lăng xê Bạch Lộc của Vu Chính thời nữ diễn viên còn là gương mặt mới

Sao quốc tế 06/08/2026 15:12

Sau 8 năm phát sóng, bộ phim cổ trang "Phượng tù hoàng" bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận khi biên kịch Chu Mạt tiết lộ nhiều thông tin hậu trường gây chú ý.

Sau 8 năm phát sóng, bộ phim cổ trang "Phượng tù hoàng" bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận khi biên kịch Chu Mạt tiết lộ nhiều thông tin hậu trường gây chú ý. Theo ông, trong tổng số 52 tập phim, ông chỉ trực tiếp chấp bút 10 tập đầu và 2 tập cuối, còn phần lớn nội dung từ tập 17 trở đi đã bị chỉnh sửa theo yêu cầu của nhà đầu tư. Dù vậy, tên ông vẫn là người duy nhất được ghi ở vị trí biên kịch trong phần giới thiệu cuối phim, khiến ông phải hứng chịu chỉ trích từ khán giả suốt nhiều năm.

Tiết lộ này khiến cư dân mạng đào lại các bài đăng cũ của nhà sản xuất Vu Chính, trong đó có nhắc đến một "biên kịch Bạch". Từ đó, nhiều ý kiến cho rằng việc nhân vật Hoắc Tuyền do Bạch Lộc thủ vai bất ngờ được nâng lên thành trung tâm câu chuyện có thể xuất phát từ quyết định của ê-kíp sản xuất, thay vì bám sát nguyên tác.

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Ở 16 tập đầu, phim vẫn xoay quanh tuyến truyện quyền mưu của Sở Ngọc và Dung Chỉ. Tuy nhiên, từ tập 17, bối cảnh bất ngờ chuyển sang nước Ngụy, đồng thời nhân vật Hoắc Tuyền – vốn không có trong tiểu thuyết gốc – xuất hiện và dần chiếm phần lớn thời lượng. Nhiều tình tiết bị đánh giá là gượng ép, khiến khán giả mỉa mai tác phẩm đã biến thành "Hoắc Tuyền truyện" thay vì "Phượng tù hoàng". Bộ phim từng nhận điểm Douban chỉ 3,8/10 và thường được nhắc đến như một ví dụ về chuyển thể không thành công.

Dù gây tranh cãi, vai Hoắc Tuyền lại trở thành bước đệm giúp Bạch Lộc được khán giả biết đến nhiều hơn. Gia nhập công ty Hoan Ngu Ảnh Thị của Vu Chính từ năm 2016, nữ diễn viên nhanh chóng được trao cơ hội trong nhiều dự án trước khi liên tục đảm nhận vai chính ở các phim như "Chiêu Diêu", "Châu sinh như cố", "Trường nguyệt tẫn minh", "Ninh an như mộng" hay "Dĩ ái vi doanh", từng bước trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên 9X.

Chiêu lăng xê Bạch Lộc của Vu Chính thời nữ diễn viên còn là gương mặt mới - Ảnh 2

Đến tháng 7 vừa qua, Bạch Lộc xác nhận kết thúc hợp đồng quản lý kéo dài 10 năm với Hoan Ngu Ảnh Thị và không gia hạn. Trong bối cảnh đó, những tranh cãi xoay quanh "Phượng tù hoàng" và cách Vu Chính từng lăng xê nữ diễn viên ở giai đoạn đầu sự nghiệp một lần nữa thu hút sự quan tâm của công chúng.

Nếu muốn tăng tính giật tít hoặc khai thác sâu vào yếu tố "Vu Chính lăng xê Bạch Lộc", bài có thể được điều chỉnh theo hướng đó.

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