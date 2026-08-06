Vì sao Trương Tiểu Phỉ không đồng hành cùng Châu Tinh Trì, Địch Lệ Nhiệt Ba quảng bá phim?

Sao quốc tế 06/08/2026 16:43

Trương Tiểu Phỉ gây bàn tán vì vắng mặt trong hoạt động quảng bá phim cùng Châu Tinh Trì, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Bộ phim hài võ thuật "Đội bóng nữ Kungfu" do Châu Tinh Trì làm biên kịch kiêm đạo diễn đang thu hút sự quan tâm lớn của khán giả Trung Quốc. Theo thông tin được chia sẻ, tác phẩm đã đạt doanh thu hơn 2,17 tỷ NDT sau 24 ngày công chiếu và vẫn duy trì sức hút tại phòng vé.

Nhằm tri ân khán giả sau thành công của bộ phim, Châu Tinh Trì cùng một số diễn viên như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng và Thái Tư Bối đã tham gia chuỗi hoạt động quảng bá tại nhiều thành phố. Các buổi giao lưu thu hút đông đảo người hâm mộ, tạo nên không khí sôi động và góp phần lan tỏa sức nóng của tác phẩm.

Vì sao Trương Tiểu Phỉ không đồng hành cùng Châu Tinh Trì, Địch Lệ Nhiệt Ba quảng bá phim? - Ảnh 1

Tuy nhiên, việc nữ diễn viên Trương Tiểu Phỉ liên tục vắng mặt trong các sự kiện quảng bá đã trở thành chủ đề được nhiều cư dân mạng bàn luận. Một số ý kiến cho rằng, với vai trò là một trong những diễn viên chính, cô nên đồng hành cùng ê-kíp để cảm ơn khán giả. Trong khi đó, nhiều khán giả khác cho rằng việc chỉ trích là thiếu công bằng, bởi nữ diễn viên đang bận lịch quay dự án mới tại Hạ Môn nên khó sắp xếp thời gian tham gia.

Trước đó, tại một sự kiện ở Bắc Kinh, Trương Tiểu Phỉ từng chia sẻ cô đặc biệt yêu thích nhân vật đội trưởng Song Song và bị thuyết phục bởi hành trình trưởng thành của nhân vật. Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ bộ phim.

Vì sao Trương Tiểu Phỉ không đồng hành cùng Châu Tinh Trì, Địch Lệ Nhiệt Ba quảng bá phim? - Ảnh 2

Bên cạnh đó, một số thông tin lan truyền trên mạng cho rằng Trương Tiểu Phỉ từng lựa chọn hình thức nhận thù lao theo doanh thu phòng vé thay vì mức cát-xê cố định. Theo các nguồn tin chưa được xác nhận, cô cũng dành nhiều thời gian tập luyện võ thuật, tự thực hiện các cảnh hành động và chấp nhận điều chỉnh lịch làm việc để tập trung cho dự án. Tuy nhiên, những thông tin liên quan đến hợp đồng, mức thù lao hay tỷ lệ chia doanh thu hiện chưa được các bên liên quan xác nhận chính thức.

Trong bối cảnh bộ phim tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả, những câu chuyện xoay quanh dàn diễn viên và hoạt động quảng bá cũng trở thành đề tài được thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn giải trí.

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