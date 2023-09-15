Phim mới của Trương Tiểu Phỉ và Huỳnh Hiểu Minh chính thức lên sóng giờ vàng kể từ ngày 19/9

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Chuyện Tốt Thành Đôi với sự góp mặt của Trương Tiểu Phi, Huỳnh Hiểu Minh, Trương Gia Nghê, Lý Trạch Phong, Triệu Hân,...sẽ chính thức lên sóng kể từ ngày 19/9 trên CCTV8 sau thời gian chờ đợi của nhiều người hâm mộ.

Chuyện Tốt Thành Đôi với sự góp mặt của Trương Tiểu Phi, Huỳnh Hiểu Minh, Trương Gia Nghê, Lý Trạch Phong, Triệu Hân...

Phim chính thức lên sóng kể từ ngày 19/9 trên CCTV8 sau thời gian chờ đợi của nhiều người hâm mộ.

Được biết, bộ phim cải biên từ tiểu thuyết “Song Hỉ” của tác giả Lãng Lãng. Nội dung kể về Lâm Song (Trương Tiểu Phỉ thủ vai), một cô gái từng là sinh viên xuất sắc của trường đại học, sau khi kết hôn thì trở thành một bà mẹ bỉm sữa, nhưng lại bị chồng là Vệ Minh (Lý Trạch Phong thủ vai) phản bội. Để giành quyền nuôi con, Lâm Song không thể không đi làm. Khi đang chật vật với công việc mới thì tình cờ gặp lại bạn học cũ là Cố Hứa (Huỳnh Hiểu Minh thủ vai).