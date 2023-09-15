Phim mới của Trương Tiểu Phỉ và Huỳnh Hiểu Minh chính thức lên sóng giờ vàng kể từ ngày 19/9

Sao quốc tế 15/09/2023 12:39

Dự án “Chuyện Tốt Thành Đôi” sẽ chính thức lên sóng giờ vàng trên CCTV8 kể từ ngày 19/9.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Chuyện Tốt Thành Đôi với sự góp mặt của Trương Tiểu Phi, Huỳnh Hiểu Minh, Trương Gia Nghê, Lý Trạch Phong, Triệu Hân,...sẽ chính thức lên sóng kể từ ngày 19/9 trên CCTV8 sau thời gian chờ đợi của nhiều người hâm mộ.

Phim mới của Trương Tiểu Phỉ và Huỳnh Hiểu Minh chính thức lên sóng giờ vàng kể từ ngày 19/9 - Ảnh 1
Chuyện Tốt Thành Đôi với sự góp mặt của Trương Tiểu Phi, Huỳnh Hiểu Minh, Trương Gia Nghê, Lý Trạch Phong, Triệu Hân...
Phim mới của Trương Tiểu Phỉ và Huỳnh Hiểu Minh chính thức lên sóng giờ vàng kể từ ngày 19/9 - Ảnh 2
Phim chính thức lên sóng kể từ ngày 19/9 trên CCTV8 sau thời gian chờ đợi của nhiều người hâm mộ.

Được biết, bộ phim cải biên từ tiểu thuyết “Song Hỉ” của tác giả Lãng Lãng. Nội dung kể về Lâm Song (Trương Tiểu Phỉ thủ vai), một cô gái từng là sinh viên xuất sắc của trường đại học, sau khi kết hôn thì trở thành một bà mẹ bỉm sữa, nhưng lại bị chồng là Vệ Minh (Lý Trạch Phong thủ vai) phản bội. Để giành quyền nuôi con, Lâm Song không thể không đi làm. Khi đang chật vật với công việc mới thì tình cờ gặp lại bạn học cũ là Cố Hứa (Huỳnh Hiểu Minh thủ vai).

Đối mặt với hôn nhân, công việc, tình thân đủ các thử thách, dưới sự ủng hộ của người bạn thân Giang Hỉ (Trương Gia Nghê thủ vai) Lâm Song dần khắc phục khó khăn mà tiến bước. Cố Hứa đứng sau giúp đỡ cô, cũng không kiềm được mà rung động.

 

Phim mới của Trương Tiểu Phỉ và Huỳnh Hiểu Minh chính thức lên sóng giờ vàng kể từ ngày 19/9 - Ảnh 3

Phim mới của Trương Tiểu Phỉ và Huỳnh Hiểu Minh chính thức lên sóng giờ vàng kể từ ngày 19/9 - Ảnh 4

Phim mới của Trương Tiểu Phỉ và Huỳnh Hiểu Minh chính thức lên sóng giờ vàng kể từ ngày 19/9 - Ảnh 5

Phim mới của Trương Tiểu Phỉ và Huỳnh Hiểu Minh chính thức lên sóng giờ vàng kể từ ngày 19/9 - Ảnh 6

Phim mới của Trương Tiểu Phỉ và Huỳnh Hiểu Minh chính thức lên sóng giờ vàng kể từ ngày 19/9 - Ảnh 7

 

Trương Tiểu Phỉ là một cái tên đang nổi lên gần đây trong làng giải trí Hoa Ngữ, cuộc đời cô trước đó trải qua không ít thăng trầm. Nửa đời người trôi qua, nhưng cô vẫn bận rộn đầu tắt mặt tối, không có thành tựu gì cho sự nghiệp, trong khi đó hai người bạn thân là Dương Mịch và Viên San San đều đã trở thành nữ minh tinh hạng A trong làng giải trí Hoa Ngữ. Với dự án lần này, công chúng mong rằng Trương Tiểu Phỉ sẽ có một cú lội ngược dòng.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (6/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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