Huỳnh Hiểu Minh và 'Hoa phi' chính thức nên duyên 'vợ chồng' trong một dự án Dân quốc

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tiềm Hành Giả (tạm dịch: Kẻ Ẩn Nấp) do Huỳnh Hiểu Minh và Tưởng Hân đóng chính đã ấn định lịch lên sóng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tiềm Hành Giả (tạm dịch: Kẻ Ẩn Nấp) do Huỳnh Hiểu Minh và Tưởng Hân đóng chính sẽ chính thức lên sóng vào ngày 27/7 tới trên nền tảng Tencent và đài CCTV8.

Được biết, trong dự án lần này, Huỳnh Hiểu Minh hóa thân thành điệp viên thời kỳ Dân quốc. Anh chàng sẽ cùng Tưởng Hân trở thành một cặp vợ chồng giả để che dấu thân phận tình báo viên.

Đây sẽ là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của mỹ nhân Hậu Cung Chân Hoàn Truyện sau một thời gian dài vắng bóng. Cô được truyền thông Trung Quốc đánh giá là diễn viên có tài nhưng sự nghiệp lận đận do EQ thấp, hay làm mất lòng bạn diễn và người trong giới. Tưởng Hân có hàng loạt vai diễn đáng nhớ như: Hoa phi của Hậu Cung Chân Hoàn truyện, Hạ Tử Huân tiên tử trong Hoa Thiên Cốt, Phàn Thắng Mỹ trong loạt phim Hoan Lạc Tụng…

Tiềm Hành Giả lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1941. Bộ phim có nội dung xoay quanh Phương Gia Thụ (Huỳnh Hiểu Minh) một tình báo viên làm việc trong hàng ngũ của quân đội Nhật Bản. Trong một lần làm nhiệm vụ suýt bị lộ tẩy, anh được Đào Ngọc Linh (Tưởng Hân) giúp đỡ. Cô mang theo một đứa trẻ cùng Phương Gia Thụ đóng giả thành một gia đình hạnh phúc và bắt đầu cuộc sống đầy hiểm nguy trên mảnh đất Thượng Hải nhiều biến động.

Angelababy thân mật với người đàn ông lạ tại xứ cờ hoa giữa lúc 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh có tình mới? Mới đây, xuất hiện tại sự kiện diễn ra ở New York, Mỹ, Angelababy đã bị bắt gặp có hành động thân mật bên người đàn ông lạ. Hình ảnh này của cô nhanh chóng gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huynh-hieu-minh-va-hoa-phi-chinh-thuc-nen-duyen-vo-chong-trong-mot-du-an-dan-quoc-605059.html