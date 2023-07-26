Huỳnh Hiểu Minh và 'Hoa phi' chính thức nên duyên 'vợ chồng' trong một dự án Dân quốc

Sao quốc tế 26/07/2023 11:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tiềm Hành Giả (tạm dịch: Kẻ Ẩn Nấp) do Huỳnh Hiểu Minh và Tưởng Hân đóng chính đã ấn định lịch lên sóng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tiềm Hành Giả (tạm dịch: Kẻ Ẩn Nấp) do Huỳnh Hiểu Minh và Tưởng Hân đóng chính sẽ chính thức lên sóng vào ngày 27/7 tới trên nền tảng Tencent và đài CCTV8.

Được biết, trong dự án lần này, Huỳnh Hiểu Minh hóa thân thành điệp viên thời kỳ Dân quốc. Anh chàng sẽ cùng Tưởng Hân trở thành một cặp vợ chồng giả để che dấu thân phận tình báo viên.

Huỳnh Hiểu Minh và 'Hoa phi' chính thức nên duyên 'vợ chồng' trong một dự án Dân quốc - Ảnh 1

Đây sẽ là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của mỹ nhân Hậu Cung Chân Hoàn Truyện sau một thời gian dài vắng bóng. Cô được truyền thông Trung Quốc đánh giá là diễn viên có tài nhưng sự nghiệp lận đận do EQ thấp, hay làm mất lòng bạn diễn và người trong giới. Tưởng Hân có hàng loạt vai diễn đáng nhớ như: Hoa phi của Hậu Cung Chân Hoàn truyện, Hạ Tử Huân tiên tử trong Hoa Thiên Cốt, Phàn Thắng Mỹ trong loạt phim Hoan Lạc Tụng…

Huỳnh Hiểu Minh và 'Hoa phi' chính thức nên duyên 'vợ chồng' trong một dự án Dân quốc - Ảnh 2Huỳnh Hiểu Minh và 'Hoa phi' chính thức nên duyên 'vợ chồng' trong một dự án Dân quốc - Ảnh 3Huỳnh Hiểu Minh và 'Hoa phi' chính thức nên duyên 'vợ chồng' trong một dự án Dân quốc - Ảnh 4Huỳnh Hiểu Minh và 'Hoa phi' chính thức nên duyên 'vợ chồng' trong một dự án Dân quốc - Ảnh 5

Tiềm Hành Giả lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1941. Bộ phim có nội dung xoay quanh Phương Gia Thụ (Huỳnh Hiểu Minh) một tình báo viên làm việc trong hàng ngũ của quân đội Nhật Bản. Trong một lần làm nhiệm vụ suýt bị lộ tẩy, anh được Đào Ngọc Linh (Tưởng Hân) giúp đỡ. Cô mang theo một đứa trẻ cùng Phương Gia Thụ đóng giả thành một gia đình hạnh phúc và bắt đầu cuộc sống đầy hiểm nguy trên mảnh đất Thượng Hải nhiều biến động.

Angelababy thân mật với người đàn ông lạ tại xứ cờ hoa giữa lúc 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh có tình mới?

Angelababy thân mật với người đàn ông lạ tại xứ cờ hoa giữa lúc 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh có tình mới?

Mới đây, xuất hiện tại sự kiện diễn ra ở New York, Mỹ, Angelababy đã bị bắt gặp có hành động thân mật bên người đàn ông lạ. Hình ảnh này của cô nhanh chóng gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh sao Hoa ngữ Mỹ nhân Hoa ngữ Cbiz sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Angelababy thân mật với người đàn ông lạ tại xứ cờ hoa giữa lúc 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh có tình mới?

Angelababy thân mật với người đàn ông lạ tại xứ cờ hoa giữa lúc 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh có tình mới?

Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt

Không còn đón sinh nhật hoành tráng cùng 'chồng cũ' Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đón tuổi 34 ấm cúng bên cạnh những người bạn tốt

Sắc vóc và danh tính gây choáng của người mẫu được cho là 'tình mới' tin đồn của Huỳnh Hiểu Minh?

Sắc vóc và danh tính gây choáng của người mẫu được cho là 'tình mới' tin đồn của Huỳnh Hiểu Minh?

Không phải Triệu Vy, mối tình đầu của Huỳnh Hiểu Minh là cô gái từng khiến thiếu gia Bắc Kinh mê mệt

Không phải Triệu Vy, mối tình đầu của Huỳnh Hiểu Minh là cô gái từng khiến thiếu gia Bắc Kinh mê mệt

'Hoa Phi' Tưởng Hân trở lại phim cổ trang với Vũ Canh Kỷ sau 7 năm vắng bóng, tạo hình đầy thần thái khiến dân tình phấn khích

'Hoa Phi' Tưởng Hân trở lại phim cổ trang với Vũ Canh Kỷ sau 7 năm vắng bóng, tạo hình đầy thần thái khiến dân tình phấn khích

Ý nghĩa hình xăm đôi trên cổ chân của vợ chồng mỹ nhân Chân Hoàn Truyện gây sốt cộng đồng mạng

Ý nghĩa hình xăm đôi trên cổ chân của vợ chồng mỹ nhân Chân Hoàn Truyện gây sốt cộng đồng mạng

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn