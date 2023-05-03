'Hoa Phi' Tưởng Hân trở lại phim cổ trang với Vũ Canh Kỷ sau 7 năm vắng bóng, tạo hình đầy thần thái khiến dân tình phấn khích

Mới đây, ekip phim đã tung ra poster nhân vật của ‘Hoa Phi’ Tưởng Hân. Khán giả phấn khích trước nhan sắc và thần thái 'Hoa phi' năm nào đã chính thức trở lại.
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Dự án Vũ Canh Kỷ đã chính thức đóng máy thời gian gần đây, nhận được sự quan tâm của khán giả khi đánh dấu màn tái hợp của Nhậm Gia Luân và Hình Phi sau Tiểu Thư Quạ Đen Và Tiên Sinh Thằn Lằn.
Mới đây, ekip đã tung ra loạt poster nhân vật. Đáng chú ý còn có sự xuất hiện của ‘Hoa Phi’ Tưởng Hân vào vai Tâm Nguyệt Quỳ. Khán giả phấn khích trước nhan sắc và thần thái 'Hoa phi' năm nào đã chính thức trở lại. Theo các fan nguyên tác, nhân vật của Tưởng Hân là nhân vật phản diện có tính cách gian ác nhưng năng lực lại thấp. Bên cạnh đó, dự án này đánh dấu sự trở lại của Tưởng Hân sau 7 năm vắng bóng phim cổ trang. Chính vì thế, khán giả háo hức mong chờ vai diễn này của cô nàng khi phim lên sóng.
Tưởng Hân đã có vai diễn để kinh điển để đời là Hoa Phi trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Hoa Phi là một nữ nhân tàn độc, ngạo mạn nhưng lại yêu Ung Chính sâu sắc. Từ nhan sắc mỹ miều đẹp cả lúc khóc hay hành hạ người khác, cho đến tính cách ngang bướng, si tình và có phần độc ác của cô đều khiến khán giả vừa ghét lại vừa thương.
Trước đó, dự án này cũng tung poster nhân vật có sự tham gia của 2 khách mời đặc biệt là Trần Kiều Ân (vai Bạch Long) và Minh Đạo (vai Thần Nhãn). Có thể nói, Vũ Canh Kỷ được xem là dự án tái hợp của cặp đôi ‘Hoàng Tử Ếch’ đình đám một thời.
Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ được chuyển thể từ tiểu thuyết Vũ Canh Kỷ. Nội dung xoay quanh nhân vật Vũ Canh (Nhậm Gia Luân) con trai của Trụ Vương và Đát Kỷ, Trụ Vương nghịch thiên, trái mệnh Thần tộc, Thần tộc ủng hộ Vũ Vương phạt Trụ.
Trụ Vương chết trên sa trường ngoài thành Triều Ca, Đát Kỷ ôm hài tử tự tận nơi lầu cao Trích Tinh, thiếu niên Vũ Canh sống lại trong thân xác của tên nô lệ A Cẩu, bị đưa vào hầm mỏ khai thác khoáng thạch cùng vị hôn thê Bạch Thái. Kiếp sống nô lệ của một vị hoàng tử bắt đầu.