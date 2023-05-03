'Hoa Phi' Tưởng Hân trở lại phim cổ trang với Vũ Canh Kỷ sau 7 năm vắng bóng, tạo hình đầy thần thái khiến dân tình phấn khích

Dự án Vũ Canh Kỷ đã chính thức đóng máy thời gian gần đây, nhận được sự quan tâm của khán giả khi đánh dấu màn tái hợp của Nhậm Gia Luân và Hình Phi sau Tiểu Thư Quạ Đen Và Tiên Sinh Thằn Lằn.

Mới đây, ekip đã tung ra loạt poster nhân vật. Đáng chú ý còn có sự xuất hiện của ‘Hoa Phi’ Tưởng Hân vào vai Tâm Nguyệt Quỳ. Khán giả phấn khích trước nhan sắc và thần thái 'Hoa phi' năm nào đã chính thức trở lại. Theo các fan nguyên tác, nhân vật của Tưởng Hân là nhân vật phản diện có tính cách gian ác nhưng năng lực lại thấp. Bên cạnh đó, dự án này đánh dấu sự trở lại của Tưởng Hân sau 7 năm vắng bóng phim cổ trang. Chính vì thế, khán giả háo hức mong chờ vai diễn này của cô nàng khi phim lên sóng.