Trần Kiều Ân và Minh Đạo tái hợp trên phim của Nhậm Gia Luân sau 18 năm Hoàng Tử Ếch

Sao quốc tế 25/04/2023 19:03

Có thể nói, Vũ Canh Kỷ được xem là dự án tái hợp của cặp đôi ‘Hoàng Tử Ếch’ đình đám một thời sau 18 năm.

Dự án Vũ Canh Kỷ đang khởi quay nhận được sự quan tâm của khán giả khi đánh dấu màn tái hợp của Nhậm Gia Luân và Hình Phi sau Tiểu Thư Quạ Đen Và Tiên Sinh Thằn Lằn. Mới đây, ekip đã tung loạt poster công bố đội hình mới của bộ phim. Đáng chú ý, dự án có sự tham gia của 2 khách mời đặc biệt là Trần Kiều Ân (vai Bạch Long) và Minh Đạo (Thần Nhãn).

Trần Kiều Ân và Minh Đạo tái hợp trên phim của Nhậm Gia Luân sau 18 năm Hoàng Tử Ếch - Ảnh 1Trần Kiều Ân và Minh Đạo tái hợp trên phim của Nhậm Gia Luân sau 18 năm Hoàng Tử Ếch - Ảnh 2

Có thể nói, Vũ Canh Kỷ được xem là dự án tái hợp của cặp đôi ‘Hoàng Tử Ếch’ đình đám một thời. Được biết, Hoàng Tử Ếch là tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên hợp tác và cũng là bộ phim thành công nhất của Trần Kiều Ân và Minh Đạo. Ra mắt năm 2005, phim nhanh chóng gây sốt trên màn ảnh nhỏ với lượng rating cao ngất ngưởng, đưa tên tuổi của cặp sao Đài Loan nổi danh toàn châu Á.

Trần Kiều Ân và Minh Đạo tái hợp trên phim của Nhậm Gia Luân sau 18 năm Hoàng Tử Ếch - Ảnh 3Trần Kiều Ân và Minh Đạo tái hợp trên phim của Nhậm Gia Luân sau 18 năm Hoàng Tử Ếch - Ảnh 4

Sau khi dòng phim thần tượng đi qua thời hoàng kim, cả hai đã có những ngã rẽ khác nhau. Trái ngược với con đường sự nghiệp khá thuận lợi và thăng hoa của Trần Kiều Ân, Minh Đạo lại gặp gian nan trong quá trình khẳng định bản thân. Vài năm trở lại đây, tên tuổi của nam diễn viên dần đi xuống sau thời gian dài không nhận được bất kỳ vai diễn nào gây ấn tượng.

Trần Kiều Ân và Minh Đạo tái hợp trên phim của Nhậm Gia Luân sau 18 năm Hoàng Tử Ếch - Ảnh 5Trần Kiều Ân và Minh Đạo tái hợp trên phim của Nhậm Gia Luân sau 18 năm Hoàng Tử Ếch - Ảnh 6Trần Kiều Ân và Minh Đạo tái hợp trên phim của Nhậm Gia Luân sau 18 năm Hoàng Tử Ếch - Ảnh 7

Gần đây, Minh Đạo và Trần Kiều Ân có dịp tái hợp khi tham gia ghi hình cho chương trình mừng năm mới của đài CCTV3. Cuộc gặp gỡ này lại khiến netizen xuyến xao nhớ về lần hợp tác đình đám của hai người trong bộ phim Hoàng Tử Ếch 18 năm trước. Việc hai diễn viên vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp sau gần hai thập kỉ đã khiến khán giả, đặc biệt là fan couple của hai người, không khỏi vui mừng.

 

Nhậm Gia Luân lộ điểm yếu 'chí mạng' khi đứng cạnh Hình Phi trong Vũ Canh Kỷ?

Nhậm Gia Luân lộ điểm yếu 'chí mạng' khi đứng cạnh Hình Phi trong Vũ Canh Kỷ?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc chung khung hình của Nhậm Gia Luân và Hình Phi trong hậu trường phim Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ. Tuy nhiên, Nhậm Gia Luân bị dân tình soi ra điểm yếu 'chí mạng' của anh chàng khi đứng cạnh nữ chính.

Xem thêm
Từ khóa:   Minh Đạo Trần Kiều Ân Hoàng Tử Ếch Vũ Canh Kỷ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Nhậm Gia Luân lộ điểm yếu 'chí mạng' khi đứng cạnh Hình Phi trong Vũ Canh Kỷ?

Nhậm Gia Luân lộ điểm yếu 'chí mạng' khi đứng cạnh Hình Phi trong Vũ Canh Kỷ?

Chúc Tự Đan trong Vũ Canh Kỷ được khen như từ trong bản hoạt hình bước ra đời thực vì một điểm?

Chúc Tự Đan trong Vũ Canh Kỷ được khen như từ trong bản hoạt hình bước ra đời thực vì một điểm?

Vũ Canh Kỷ chính thức công bố dàn cast chính, hé lộ tạo hình mãn nhãn của nam chính Nhậm Gia Luân, danh tính nữ chính gây chú ý

Vũ Canh Kỷ chính thức công bố dàn cast chính, hé lộ tạo hình mãn nhãn của nam chính Nhậm Gia Luân, danh tính nữ chính gây chú ý

Rộ tin Nhậm Gia Luân và 'mỹ nhân thế thân' Triệu Lệ Dĩnh nên duyên trong dự án Vũ Canh Kỷ, netizen đồng loạt chê vì điều này?

Rộ tin Nhậm Gia Luân và 'mỹ nhân thế thân' Triệu Lệ Dĩnh nên duyên trong dự án Vũ Canh Kỷ, netizen đồng loạt chê vì điều này?

Nhậm Gia Luân bị khán giả phản đối khi sắp sửa yêu đương với 'đàn em' kém 10 tuổi trong dự án cổ trang?

Nhậm Gia Luân bị khán giả phản đối khi sắp sửa yêu đương với 'đàn em' kém 10 tuổi trong dự án cổ trang?

Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc chuẩn bị hội ngộ khán giả trên màn ảnh nhỏ Nhật Bản sau 2 năm Châu Sinh Như Cố

Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc chuẩn bị hội ngộ khán giả trên màn ảnh nhỏ Nhật Bản sau 2 năm Châu Sinh Như Cố

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 48 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 49 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 57 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê