Trần Kiều Ân và Minh Đạo tái hợp trên phim của Nhậm Gia Luân sau 18 năm Hoàng Tử Ếch

Dự án Vũ Canh Kỷ đang khởi quay nhận được sự quan tâm của khán giả khi đánh dấu màn tái hợp của Nhậm Gia Luân và Hình Phi sau Tiểu Thư Quạ Đen Và Tiên Sinh Thằn Lằn. Mới đây, ekip đã tung loạt poster công bố đội hình mới của bộ phim. Đáng chú ý, dự án có sự tham gia của 2 khách mời đặc biệt là Trần Kiều Ân (vai Bạch Long) và Minh Đạo (Thần Nhãn).

Có thể nói, Vũ Canh Kỷ được xem là dự án tái hợp của cặp đôi ‘Hoàng Tử Ếch’ đình đám một thời. Được biết, Hoàng Tử Ếch là tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên hợp tác và cũng là bộ phim thành công nhất của Trần Kiều Ân và Minh Đạo. Ra mắt năm 2005, phim nhanh chóng gây sốt trên màn ảnh nhỏ với lượng rating cao ngất ngưởng, đưa tên tuổi của cặp sao Đài Loan nổi danh toàn châu Á.

Sau khi dòng phim thần tượng đi qua thời hoàng kim, cả hai đã có những ngã rẽ khác nhau. Trái ngược với con đường sự nghiệp khá thuận lợi và thăng hoa của Trần Kiều Ân, Minh Đạo lại gặp gian nan trong quá trình khẳng định bản thân. Vài năm trở lại đây, tên tuổi của nam diễn viên dần đi xuống sau thời gian dài không nhận được bất kỳ vai diễn nào gây ấn tượng.

Gần đây, Minh Đạo và Trần Kiều Ân có dịp tái hợp khi tham gia ghi hình cho chương trình mừng năm mới của đài CCTV3. Cuộc gặp gỡ này lại khiến netizen xuyến xao nhớ về lần hợp tác đình đám của hai người trong bộ phim Hoàng Tử Ếch 18 năm trước. Việc hai diễn viên vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp sau gần hai thập kỉ đã khiến khán giả, đặc biệt là fan couple của hai người, không khỏi vui mừng.