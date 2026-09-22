Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Theo thông tin được chia sẻ, một số thành viên trong đội ngũ của Bạch Lộc đăng tải hình ảnh những chiếc iPhone mới trên mạng xã hội. Các bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đồng thời làm dấy lên nhiều bình luận về món quà được cho là do nữ diễn viên dành tặng ê-kíp. Không ít cư dân mạng hài hước hỏi: “Ê-kíp của Bạch Lộc còn tuyển người không?”.

Bạch Lộc trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi thông tin nữ diễn viên tặng iPhone 18 cho các thành viên trong ê-kíp được chia sẻ. Món quà có giá trị cao, đặc biệt trong thời điểm dòng điện thoại mới ra mắt, khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro được cho là có giá từ 38,99 triệu đồng, trong khi phiên bản iPhone 18 Pro Max khởi điểm ở mức 41,99 triệu đồng. Hai mẫu máy có các tùy chọn dung lượng từ 256GB đến 2TB. Với mức giá này, việc một nghệ sĩ tặng điện thoại mới cho nhiều thành viên trong ê-kíp trở thành chủ đề được bàn luận.

Trong giới giải trí, chuyện nghệ sĩ tặng quà cho những người làm việc cùng không phải điều hiếm gặp. Quà tặng có thể là tiền mừng, đồ dùng cá nhân, sản phẩm công nghệ hoặc những món quà nhân các dịp đặc biệt. Tuy nhiên, một chiếc điện thoại cao cấp vừa ra mắt vẫn là món quà đáng chú ý.

Điều khiến câu chuyện được quan tâm hơn là món quà được cho là dành cho nhiều thành viên trong đội ngũ của Bạch Lộc, thay vì chỉ một vài nhân sự thân cận. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các thành viên lần lượt khoe điện thoại mới, góp phần khiến thông tin lan truyền nhanh chóng.

Từ câu chuyện của Bạch Lộc, nhiều khán giả cũng bàn luận về phúc lợi dành cho nhân viên trong môi trường làm việc. Với nhiều người, một món quà giá trị từ nơi làm việc vào dịp đặc biệt đã là điều đáng trân trọng. Vì vậy, việc được tặng một mẫu điện thoại cao cấp càng khiến họ chú ý.

Dù vậy, việc lựa chọn quà tặng cho ê-kíp vẫn là quyết định cá nhân của nghệ sĩ. Điều được khán giả quan tâm không chỉ nằm ở giá trị của những chiếc điện thoại mà còn ở sự ghi nhận dành cho đội ngũ đứng phía sau.

Mỗi dự án phim hay hoạt động nghệ thuật đều cần sự phối hợp của nhiều nhân sự như trợ lý, stylist, chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh gia và nhân viên hậu cần. Một món quà dành cho cả ê-kíp vì thế có thể được xem như lời cảm ơn dành cho những người đã đồng hành, hỗ trợ nghệ sĩ trong công việc.