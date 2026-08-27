Bạch Lộc và Đàm Tùng Vận bất ngờ được đưa lên 'bàn cân' so sánh

Nguồn cơn cuộc tranh luận xoay quanh thuật ngữ “CVB901” – cách gọi không chính thức được cộng đồng người hâm mộ sử dụng để đề cập đến những nữ diễn viên sinh sau năm 1990 có thành tích nổi bật về tỷ suất người xem trên các đài truyền hình.

Bạch Lộc và Đàm Tùng Vận mới đây trở thành tâm điểm chú ý khi người hâm mộ hai nữ diễn viên tranh luận về thành tích phim truyền hình và vị thế trong lứa diễn viên sinh sau năm 1990.

Phía Bạch Lộc chủ yếu nhấn mạnh thành tích của một tác phẩm nổi bật là Bắc Thượng. Theo những số liệu được người hâm mộ chia sẻ, bộ phim đạt rating CVB 3,615% trên CCTV-1. Đây được xem là một trong những cơ sở để fan Bạch Lộc khẳng định nữ diễn viên đang sở hữu thành tích đáng chú ý về tỷ suất người xem.

Trong khi đó, người hâm mộ Đàm Tùng Vận cho rằng không nên đánh giá vị thế của một diễn viên chỉ dựa vào thành tích cao nhất của một bộ phim. Họ đưa ra loạt số liệu ở nhiều tác phẩm khác nhau để chứng minh sự ổn định của thần tượng.

Theo các bảng thành tích được fan chia sẻ, Đàm Tùng Vận từng có 3 bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng rating năm của Đài truyền hình Hồ Nam. Lấy danh nghĩa người nhà đạt 1,189%, trong khi Đường về nhà và Em đẹp hơn cả ánh sao lần lượt đạt 0,575% và 0,534%.

Không chỉ có thành tích trên truyền hình vệ tinh, Đàm Tùng Vận còn được nhắc đến với Núi và biển của tôi. Tác phẩm từng đứng đầu rating năm trên CCTV-8 với mức 2,226%.

Việc mỗi bên lựa chọn một hệ tiêu chí khác nhau khiến cuộc tranh luận nhanh chóng chuyển thành màn so kè về vị thế của Bạch Lộc và Đàm Tùng Vận. Tuy nhiên, “CVB901” thực tế không phải danh hiệu chính thức được trao bởi một tổ chức chuyên môn, mà chủ yếu là thuật ngữ do cộng đồng người hâm mộ sử dụng.

Do đó, kết quả so sánh sẽ thay đổi tùy vào tiêu chí: nếu xét rating cao nhất của một tác phẩm, cán cân có thể nghiêng về một phía; nhưng nếu xét số lượng phim, độ ổn định và thành tích trên nhiều nền tảng, thứ hạng lại có thể khác.

Đáng tiếc, cuộc tranh luận giữa một bộ phận fan hai nữ diễn viên đã có lúc vượt quá giới hạn, xuất hiện những lời công kích cá nhân và đề cập đến đời tư.

Sau cùng, những danh hiệu do người hâm mộ tự đặt ra chỉ nên được xem như một cách thể hiện sự ủng hộ. Thành tích thực tế của mỗi diễn viên cần được nhìn nhận dựa trên nhiều yếu tố thay vì một con số hay một danh xưng không chính thức.