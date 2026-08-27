Sau khi vỡ xương mắt cá chân, cuộc sống của Mạnh Quỳnh thay đổi thế nào?

Hậu trường 27/08/2026 12:14

Giữa tháng 8/2026, Mạnh Quỳnh thông báo gặp tai nạn trong lúc chơi thể thao, dẫn đến chấn thương và vỡ xương mắt cá chân phải.

Giữa tháng 8/2026, Mạnh Quỳnh thông báo gặp tai nạn trong lúc chơi thể thao, dẫn đến chấn thương và vỡ xương mắt cá chân phải. Nam ca sĩ sau đó được đưa vào bệnh viện để cấp cứu, xử lý vết thương và cố định vùng xương bị tổn thương.

Bác sĩ sử dụng bốt cố định cổ chân bơm hơi nhằm hạn chế sưng nề, đồng thời giữ cổ chân ổn định trong quá trình hồi phục. Theo Mạnh Quỳnh, sức khỏe tổng thể của anh hiện ổn định nhưng việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều bất tiện.

Nam ca sĩ phải sử dụng xe lăn hoặc nạng khi di chuyển. Với những hành trình dài, anh cần người đi cùng hỗ trợ. Bác sĩ cho phép Mạnh Quỳnh di chuyển bằng ôtô hoặc máy bay nếu cần nhưng yêu cầu hạn chế tạo áp lực lên chân phải. Thời gian hồi phục dự kiến khoảng hai tháng, tùy tình trạng liền xương và kết quả tái khám.

Sau khi vỡ xương mắt cá chân, cuộc sống của Mạnh Quỳnh thay đổi thế nào? - Ảnh 1
Mạnh Quỳnh bị chấn thương chân

Sau chấn thương, cuộc sống của Mạnh Quỳnh chủ yếu xoay quanh việc nghỉ ngơi, chăm sóc chân và điều chỉnh lịch trình. Những hoạt động đòi hỏi đứng lâu hoặc di chuyển liên tục đều được hạn chế. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ vẫn thường xuyên cập nhật tình hình và trấn an người hâm mộ rằng sức khỏe của anh đang ổn định.

Chấn thương ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của Mạnh Quỳnh. Một chương trình dự kiến diễn ra tại Mỹ ngày 22/8 đã được hủy để anh có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, nam ca sĩ không muốn chấn thương khiến lịch trình âm nhạc bị gián đoạn hoàn toàn. Với những chương trình còn lại, anh cho biết sẽ cố gắng duy trì nếu sức khỏe cho phép. Trong trường hợp chân chưa hồi phục, Mạnh Quỳnh sẵn sàng lên sân khấu bằng xe lăn hoặc chống nạng.

Để tiếp tục biểu diễn, anh phải giảm cường độ hoạt động, hạn chế di chuyển và nhận thêm sự hỗ trợ từ ê-kíp. Nam ca sĩ vẫn duy trì tương tác với khán giả, cập nhật lịch diễn và chia sẻ các hoạt động âm nhạc trên mạng xã hội.

Sau khi vỡ xương mắt cá chân, cuộc sống của Mạnh Quỳnh thay đổi thế nào? - Ảnh 2
Trong thời gian dưỡng thương, Mạnh Quỳnh vẫn giới thiệu lịch diễn, tương tác với người nghe và chia sẻ các hoạt động âm nhạc trên mạng xã hội

Mạnh Quỳnh dự kiến tham gia một đêm nhạc tại Hà Nội vào ngày 30/8, song hình thức xuất hiện còn phụ thuộc vào tình trạng hồi phục của chân phải. Trong thời gian dưỡng thương, anh cũng tiếp tục dành thời gian cho sáng tác và các sản phẩm thuộc dòng nhạc trữ tình, bolero.

Mạnh Quỳnh tên thật là Nguyễn Thanh Dũng, sinh năm 1971. Anh được biết đến qua các ca khúc như “Dù anh nghèo”, “Số nghèo”, “Tình nghèo”, “Nhẫn cỏ cho em” cùng nhiều màn song ca với cố ca sĩ Phi Nhung.

Dù gặp sự cố khiến sinh hoạt và công việc bị ảnh hưởng, Mạnh Quỳnh vẫn giữ tinh thần lạc quan. Hiện tại, điều người hâm mộ quan tâm nhất là quá trình hồi phục của nam ca sĩ để anh có thể sớm trở lại sân khấu và cuộc sống bình thường.

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