Loại hạt bình dân bán đầy chợ Việt có nhiều công dụng cho sức khỏe

Đậu phộng hay còn gọi là lạc được xếp vào loại đậu cùng với các loại thực phẩm như đậu xanh, đậu nành và đậu lăng. Cây đậu phộng có nguồn gốc từ Nam Mỹ ở Brazil hoặc Peru. Đậu phộng được biết đến như nguồn cung cấp protein, chất béo, nhiều chất dinh dưỡng khác cho cơ thể đồng thời giúp giảm nguy cơ các bệnh liên quan đến tim mạch.

Ngăn ngừa ung thư: Trong đậu phộng có chứa một thành phần có tên gọi là phytosterols, một hợp chất được công nhận là có đặc tính chống lại ung thư. Những hợp chất này được chứng minh là có khả năng giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư ruột kết, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú. Ngoài ra, các chất chống oxy hoá polyphenol có trong đậu phộng có thể chống lại sự hình thành của các gốc tự do để góp phần ngăn ngừa ung thư.

Nhiều người cho rằng đậu phộng không có giá trị dinh dưỡng cao như các loại hạt như: Hạnh nhân, óc chó hoặc hạt điều. Tuy nhiên, đậu phộng có nhiều lợi ích sức khỏe tương tự như các loại hạt đắt tiền khác và sử dụng đậu phộng như một loại thực phẩm bổ dưỡng.

Giảm triệu chứng của hội chứng buồng trứng đa nang: Nồng độ cao các chất béo chưa bão hoà trong đậu phộng có thể cải thiện khả năng chuyển hoá, trao đổi chất ở phụ nữ, đặc biệt là những người mắc hội chứng buồng trứng đa nang, từ đó có thể giúp hỗ trợ cải thiện các triệu chứng của hội chứng này.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh Alzheimer: Đậu phộng là một thực phẩm tuyệt vời cho việc cải thiện sức khỏe não bộ. Chúng có nhiều vitamin E và vitamin B, niacin. Trong đó niacin từ thực phẩm đã được chứng minh là làm giảm tốc độ suy giảm nhận thức ở người lớn trên 65 tuổi, bên cạnh đó lượng vitamin E cao có thể làm giảm bệnh Alzheimer tới 70%.

Tăng cường trí nhớ: Đậu phộng cung cấp một lượng vitamin B3 cho não bộ, từ đó cải thiện các chức năng của não bộ bao gồm tăng cường trí nhớ, cải thiện nhận thức. Bổ sung dưỡng chất này từ đậu phộng sẽ giúp tăng cường trí nhớ ở trẻ em và tăng hiệu suất làm việc ở người trưởng thành.

Tốt cho tóc: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thành phần acid amin và protein trong đậu phộng có thể góp phần vào sự phát triển của tóc. Hơn nữa, thành phần vitamin E còn giúp cho tóc được dày hơn. Vì thế, dầu đậu phộng còn có được dùng để dưỡng ẩm đối với những loại tóc bị chẻ ngọn và giúp tái tạo tóc bị hư tổn.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi chọn mua và sử dụng đậu phộng

Khi chọn mua và sử dụng đậu phộng, cần lưu ý một số vấn đề sau:

Chọn đậu phộng chất lượng: Nên chọn đậu phộng vỏ còn sáng, hạt mẩy và tròn, tránh mua đậu phộng đã bị mốc hoặc hỏng, vì chúng có thể chứa aflatoxin - một chất gây ung thư.

Chế biến đậu phộng đúng cách: Không nên chế biến đậu phộng quá cháy, vì khi bị cháy, các hợp chất trong đậu phộng có thể chuyển hóa thành các chất gây hại cho sức khỏe.

Kiểm soát liều lượng: Mỗi ngày chỉ nên tiêu thụ khoảng 30g (tương đương 53 hạt đậu phộng). Việc ăn quá nhiều đậu phộng có thể dẫn đến tình trạng thừa năng lượng và tăng cân.