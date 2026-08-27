Tiết lộ vai diễn như 'vận' vào cuộc đời NSƯT Kiều Thanh

Hậu trường 27/08/2026 12:23

Trước biến cố hiện tại, Kiều Thanh từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc. Cô ghi dấu ấn với vai Trà “cave” trong Phía trước là bầu trời và sau đó góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Vai Kiều Loan cũng từng được đánh giá là một bước tiến đáng kể trong hành trình diễn xuất của nữ diễn viên. 

Thông tin NSƯT Kiều Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến ma túy đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Giữa những tranh luận trên mạng xã hội, một phân cảnh trong bộ phim Khi đàn chim trở về 3 bất ngờ được chia sẻ trở lại, khiến nhiều khán giả chú ý bởi sự trùng hợp với biến cố hiện tại của nữ diễn viên.

Trong hình ảnh được lan truyền, Kiều Thanh mặc trang phục kẻ sọc, gương mặt tiều tụy và được một chiến sĩ công an dẫn đi. Thoạt nhìn, không ít người tưởng đây là hình ảnh được ghi lại từ vụ việc mới đây. Tuy nhiên, thực tế đây là cảnh phim được thực hiện cách đây hơn một thập kỷ, khi Kiều Thanh đảm nhận vai Kiều Loan trong Khi đàn chim trở về 3. Bộ phim lên sóng VTV năm 2015, xoay quanh cuộc chiến chống lâm tặc và những cán bộ biến chất.

Tiết lộ vai diễn như 'vận' vào cuộc đời NSƯT Kiều Thanh - Ảnh 1Tiết lộ vai diễn như 'vận' vào cuộc đời NSƯT Kiều Thanh - Ảnh 2

Sự trùng hợp từ phim đến đời của Kiều Thanh khiến nhiều người nổi da gà

Kiều Loan là một trong những vai diễn phản diện đáng nhớ của Kiều Thanh. Nhân vật là bà chủ doanh nghiệp gỗ sắc sảo, nhiều tham vọng và thủ đoạn. Vì đem lòng yêu Thành, một cán bộ kiểm lâm chính trực, Kiều Loan nhiều lần tìm cách thao túng, gây sức ép và bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Chính Kiều Thanh từng mô tả đây là nhân vật “phản diện từ trong bản chất”, có diễn biến tâm lý phức tạp.

Đến cuối phim, những hành động sai trái khiến Kiều Loan phải trả giá và rơi vào vòng lao lý. Bởi vậy, khi hình ảnh nhân vật mặc áo tù xuất hiện trở lại đúng thời điểm Kiều Thanh vướng vào một vụ án, nhiều khán giả không khỏi cảm thán về sự trùng hợp nghiệt ngã giữa màn ảnh và đời thực.

Dưới các bài đăng, nhiều bình luận gọi đây là trường hợp “vai diễn vận vào đời”, thậm chí cho rằng cảnh phim từ năm 2015 nay nhìn lại mang một cảm giác hoàn toàn khác. Tuy nhiên, sự trùng hợp này chỉ nên được xem như một tình tiết gây chú ý về mặt hình ảnh, không đồng nghĩa với việc cuộc đời thực của nữ diễn viên giống hoàn toàn nhân vật cô từng thủ vai.

Tiết lộ vai diễn như 'vận' vào cuộc đời NSƯT Kiều Thanh - Ảnh 3
Diễn viên Kiều Thanh tại cơ quan điều tra

Trước biến cố hiện tại, Kiều Thanh từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc. Cô ghi dấu ấn với vai Trà “cave” trong Phía trước là bầu trời và sau đó góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Vai Kiều Loan cũng từng được đánh giá là một bước tiến đáng kể trong hành trình diễn xuất của nữ diễn viên. 

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, hình ảnh Kiều Thanh trong bộ phim cũ bất ngờ được đào lại, tạo nên một nghịch cảnh khiến công chúng không khỏi tiếc nuối: một vai diễn từng chỉ là câu chuyện trên màn ảnh, nay lại vô tình được đặt cạnh những biến cố ngoài đời của chính người nghệ sĩ.

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