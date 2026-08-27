Mối quan hệ đặc biệt giữa Lưu Diệc Phi và nghệ sĩ U90 sau 'Đi đến nơi có gió'

Sao quốc tế 27/08/2026 13:00

Lưu Diệc Phi đón sinh nhật tuổi 39. Nữ diễn viên đăng tải một số hình ảnh trong ngày đặc biệt lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Trong những khoảnh khắc đón sinh nhật tuổi 39 được đăng tải, Lưu Diệc Phi diện váy trắng không dây, đội vương miện nhỏ và trang điểm nhẹ nhàng. Nữ diễn viên tạo dáng bên bánh sinh nhật cùng hoa, toát lên vẻ trẻ trung, thanh thoát.

Bên dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng. Đáng chú ý là lời chúc từ nghệ sĩ gạo cội Ngô Ngạn Thù. Nữ diễn viên 88 tuổi đăng hình Lưu Diệc Phi kèm lời nhắn: “CC, chúc mừng sinh nhật! Mong rằng tương lai của cháu sẽ càng rực rỡ”.

Lưu Diệc Phi sau đó đáp lại: “Cảm ơn cô Ngô, hẹn một buổi gặp mặt hội bạn thân nhé”. Cách gọi thân mật của nữ diễn viên khiến nhiều người thích thú, đồng thời cho thấy mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng ở mức đồng nghiệp.

Mối quan hệ đặc biệt giữa Lưu Diệc Phi và nghệ sĩ U90 sau 'Đi đến nơi có gió' - Ảnh 1

Theo truyền thông Trung Quốc, đây là năm thứ ba liên tiếp Ngô Ngạn Thù công khai gửi lời chúc sinh nhật tới Lưu Diệc Phi. Hai người cách nhau 49 tuổi nhưng vẫn giữ mối quan hệ gần gũi sau khi cùng tham gia Đi đến nơi có gió năm 2023.

Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Hồng Đậu, một cô gái rời thành phố, tìm đến vùng quê Vân Nam sau biến cố và dần tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Ngô Ngạn Thù đảm nhận vai bà nội Tạ A Nãi, một người phụ nữ lớn tuổi ấm áp, từng trải và luôn dành sự quan tâm chân thành cho những người trẻ.

Hứa Hồng Đậu và Tạ A Nãi không có quan hệ huyết thống, nhưng những cuộc trò chuyện và khoảnh khắc đời thường đã giúp họ hình thành tình cảm như bà cháu. Sự tương tác tự nhiên giữa Lưu Diệc Phi và Ngô Ngạn Thù trở thành một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc của bộ phim.

Mối quan hệ đặc biệt giữa Lưu Diệc Phi và nghệ sĩ U90 sau 'Đi đến nơi có gió' - Ảnh 2

Sau khi tác phẩm khép lại, hai nữ diễn viên vẫn duy trì tương tác và gửi lời chúc tới nhau vào những dịp đặc biệt. Từ mối duyên trên màn ảnh, họ dần trở thành những người bạn đáng quý ngoài đời, bất chấp khoảng cách thế hệ.

Ngô Ngạn Thù sinh năm 1938, là gương mặt kỳ cựu của màn ảnh Hoa ngữ. Bà được yêu mến qua nhiều vai diễn người bà, người mẹ với lối diễn xuất tự nhiên, tinh tế. Ở tuổi ngoài 80, nữ nghệ sĩ vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và giữ được sức hút riêng.

Trong khi đó, Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, nổi tiếng qua Thiên long bát bộ, Tiên kiếm kỳ hiệp, Thần điêu đại hiệp và Hoa Mộc Lan. Những năm gần đây, cô tiếp tục ghi dấu với Mộng hoa lục, Đi đến nơi có gió và Câu chuyện hoa hồng, khẳng định vị trí của một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ

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