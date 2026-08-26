Tuổi 39 của Lưu Diệc Phi: Nhan sắc nổi bật, sự nghiệp thành công và khối tài sản đáng nể

Ngô Ngạn Xu và Lưu Diệc Phi từng hợp tác trong bộ phim Đi đến nơi có gió. Sau khi tác phẩm kết thúc, cả hai vẫn duy trì tình cảm tốt đẹp, thường xuyên dành cho nhau những lời động viên và chúc mừng trong cuộc sống.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 39 của Lưu Diệc Phi , nữ diễn viên gạo cội Ngô Ngạn Xu đăng lời chúc mừng trên mạng xã hội, mong đàn em có một tương lai ngày càng tươi sáng. Lời chúc nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, đồng thời cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai nữ diễn viên.

Trước đó, năm 2024, Lưu Diệc Phi từng được Ngô Ngạn Xu và Huệ Anh Hồng tổ chức sinh nhật sớm vào dịp Thất tịch. Huệ Anh Hồng đặc biệt bay từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Bắc Kinh để tạo bất ngờ cho đàn em.

Lưu Diệc Phi từng chia sẻ cô nghĩ mình chỉ được mời đi ăn tối cùng hai tiền bối. Tuy nhiên, khi đến nơi, nữ diễn viên mới phát hiện mọi người đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật dành riêng cho cô. Sự quan tâm này khiến Lưu Diệc Phi bất ngờ và xúc động. Cô bày tỏ sự biết ơn, đồng thời cho biết rất trân trọng tình cảm của các tiền bối.

Ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi vẫn duy trì vẻ ngoài trẻ trung với đường nét thanh tú và phong thái nhẹ nhàng. Qua những hình ảnh đời thường, nữ diễn viên cho thấy sự thoải mái với diện mạo tự nhiên và không quá bận tâm đến dấu hiệu tuổi tác.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Diệc Phi tiếp tục giữ vị trí nổi bật trong làng giải trí Hoa ngữ. Những tác phẩm như Mộng hoa lục, Đi đến nơi có gió và Câu chuyện hoa hồng giúp tên tuổi cô tiếp tục được chú ý.

Một số nguồn truyền thông ước tính tài sản của nữ diễn viên dao động từ 170 triệu USD đến hơn 600 triệu USD. Thù lao đóng phim truyền hình của cô được cho là khoảng 25 triệu NDT cho mỗi dự án.

Lưu Diệc Phi cũng được cho là sở hữu nhiều bất động sản và xe sang. Tuy nhiên, nữ diễn viên khá kín tiếng về đời tư. Ở thời điểm hiện tại, cô tập trung cho công việc, gia đình và những sở thích cá nhân, không xem chuyện hẹn hò hay kết hôn là ưu tiên.

Ngoài đóng phim, Lưu Diệc Phi dành thời gian cho du lịch, đọc sách và chăm sóc thú cưng. Cô từng nuôi nhiều mèo tại nhà, đồng thời tham gia cứu hộ, chăm sóc những con mèo bị bỏ rơi trước khi tìm chủ mới cho chúng.