Điều gì giúp Lưu Diệc Phi luôn được khán giả đại chúng ủng hộ?

Theo truyền thông Hoa ngữ, sự ủng hộ dành cho Lưu Diệc Phi được tích lũy trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Trong đó, các tác phẩm và vai diễn nổi tiếng là nền tảng quan trọng nhất. Từ Kim phấn thế gia, Thiên long bát bộ, Tiên kiếm kỳ hiệp đến Thần điêu đại hiệp, những nhân vật như Vương Ngữ Yên, Triệu Linh Nhi hay Tiểu Long Nữ đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Trong một số cuộc bình chọn trên mạng xã hội, Lưu Diệc Phi dẫn trước Địch Lệ Nhiệt Ba với cách biệt đáng kể. Những phản ứng này được xem là dấu hiệu cho thấy nữ diễn viên sở hữu lượng thiện cảm lớn từ nhóm khán giả đại chúng, không chỉ dựa vào cộng đồng người hâm mộ lâu năm.

Những năm gần đây, Lưu Diệc Phi tiếp tục tạo dấu ấn với Mộng hoa lục, Đi đến nơi có gió và Câu chuyện hoa hồng. Việc trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian dài nhưng vẫn duy trì sức hút cho thấy độ nhận diện của nữ diễn viên chưa giảm đáng kể theo thời gian.

Bên cạnh tác phẩm, hình ảnh đời tư tương đối kín tiếng cũng giúp Lưu Diệc Phi duy trì thiện cảm. Cô ít tham gia các chương trình giải trí, hạn chế tạo tranh luận và hiếm khi trực tiếp tham gia vào những cuộc khẩu chiến trong giới nghệ sĩ. Những hoạt động thiện nguyện của cô cũng thường được thực hiện khá kín đáo.

Một yếu tố khác là hình ảnh chuyên nghiệp trong công việc. Nhiều người từng hợp tác với Lưu Diệc Phi dành lời nhận xét tích cực về tính cách và thái độ làm việc của cô. Sau nhiều năm hoạt động, nữ diễn viên cũng không thường xuyên trở thành tâm điểm của những bê bối nghiêm trọng.

Điều này tạo nên một lợi thế đặc biệt: bề dày tác phẩm, độ nhận diện cao nhưng mức độ gây phản cảm thấp. Trong môi trường giải trí nhiều tranh cãi, một nghệ sĩ ít ồn ào nhưng có sự nghiệp ổn định dễ duy trì niềm tin từ khán giả đại chúng.

Lưu Diệc Phi cũng không quá phụ thuộc vào việc phải làm hài lòng tất cả mọi người. Sự độc lập và nhất quán trong cách lựa chọn công việc, hình ảnh giúp cô giữ được bản sắc riêng. Sau hơn hai thập kỷ, “Thần tiên tỷ tỷ” vì thế vẫn có một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng.