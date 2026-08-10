Gia đình câu được con cá trê dài 2,1 mét trên sông và có hành động khiến ai cũng bất ngờ

Vợ chồng Marcelo và Júlia Costa, cùng với con gái Marcella, đã khiến mọi người bất ngờ khi bắt được một con cá trê piraíba dài 2,1 mét ở vùng São José dos Bandeirantes thuộc Nova Crixás, Brazil. Nhưng con cá đã được thả ngay sau khi họ chụp ảnh và ghi lại kích thước của nó.

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