Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn khá ảm đạm, không có nhiều tin vui. Chủ yếu là do con giáp này không kiềm chế được cảm xúc nên rất dễ nổi nóng, hành động mất kiểm soát vì những chuyện nhỏ nhặt để rồi cuối cùng không hoàn thành được công việc như mong đợi. Trong đầu tư kinh doanh, nếu không sáng suốt có thể đưa ra những quyết định sai lầm dẫn đến việc tiền bạc bị hao hụt.

Sự xui xẻo còn đeo bám con giáp này ở vận trình tình cảm, khi mà mâu thuẫn giữa các cặp đôi liên tiếp xảy ra khiến tình cảm rạn nứt. Suy nghĩ của bản mệnh trở nên ngang ngược, bảo thủ, nếu một trong hai người không chịu nhún nhường để cùng đàm phán với nhau thì mối quan hệ này rất khó có thể hàn gắn được.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, cục diện Phá Thái Tuế đè nặng lên vận trình ngày mới của người tuổi Mùi. Bản mệnh được nhắc nhở nên cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình kẻo họa thị phi ập tới. Dù không có ác ý nhưng bạn rất dễ khiến cho đối phương phản cảm bởi những câu đùa thiếu tế nhị của mình, thậm chí gây xích mích trong tập thể.

Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, bạn sẽ không thể hạnh phúc nếu cứ mãi nghĩ về những chuyện xưa cũ. Hơn ai hết, con giáp này là người hiểu rõ những điều bản thân đã trải qua và liệu có thể được tiếp tục hay không. Bạn nên để quá khứ ngủ yên và nhìn về tương lai phía trước để trở nên lạc quan và yêu đời hơn.

Con giáp tuổi Tý

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, tuổi Tý đối mặt với một số việc không như ý. Đừng hốt hoảng và làm rối tung mọi thứ lên, hãy bình tĩnh và xử lý mọi việc một cách chắc chắn nhé! Sẽ có những lúc bạn muốn bỏ qua một vài giai đoạn để có thể tiến nhanh hơn, nhưng hãy thực hiện mọi việc một cách tuần tự.

Ảnh minh họa: Internet

Tỷ Kiên khiến cho tính khí của con giáp tuổi Tý có xu hướng nóng nảy hơn bình thường và đó cũng có thể là nguyên nhân khiến bạn làm hỏng một số việc. Rất đáng tiếc khi mọi thứ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình nhưng bạn lại đánh mất cơ hội đó.

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