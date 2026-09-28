Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Nguyên nhân xuất phát từ sức hút của Đầu xuân tươi sáng. Trong phim, Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận vai Loan Niệm, có chuyện tình với nhân vật Thượng Chi Đào do Tôn Thiên thủ vai. Sự tương tác của hai diễn viên tạo hiệu ứng tốt, khiến khán giả tích cực ghép đôi họ ngoài đời.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên được cho là đã hẹn hò trong nhiều năm nhưng khá kín tiếng. Cả hai hiếm khi công khai chia sẻ về mối quan hệ và cũng hạn chế xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chuyện tình cảm của họ liên tục được nhắc đến trên mạng xã hội.

Khi bộ phim được chú ý, đời tư của Tỉnh Bách Nhiên cũng được quan tâm hơn. Việc nam diễn viên có bạn gái ngoài đời là Lưu Văn khiến một bộ phận khán giả không hài lòng, đặc biệt là những người yêu thích cặp đôi Loan Niệm - Thượng Chi Đào.

Ồn ào trở nên rõ rệt sau concert của Lý Vinh Hạo tại Thượng Hải tối 25/9. Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn cùng xuất hiện dưới hàng ghế khán giả. Trong lúc giao lưu, Lý Vinh Hạo gọi Tỉnh Bách Nhiên là "Luke", tên tiếng Anh của nhân vật Loan Niệm trong Đầu xuân tươi sáng, đồng thời nhắc đến Lưu Văn khi nói về người phụ nữ quan trọng bên cạnh nam diễn viên.

Cách gọi này khiến một bộ phận khán giả phản ứng. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận cho rằng tên của nhân vật trong phim không nên được gắn với chuyện tình cảm ngoài đời của Tỉnh Bách Nhiên. Một số người thậm chí hướng những lời chỉ trích về phía Lưu Văn.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng nữ siêu mẫu không liên quan đến các tranh luận xoay quanh bộ phim. Việc cô bị kéo vào những cuộc thảo luận về hiệu ứng cặp đôi trên màn ảnh được cho là xuất phát chủ yếu từ chuyện tình cảm với Tỉnh Bách Nhiên.

Lưu Văn sinh năm 1988 tại Hồ Nam, là một trong những người mẫu Trung Quốc có sự nghiệp quốc tế nổi bật. Cô từng trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show, tham gia nhiều tuần lễ thời trang lớn và hợp tác với các thương hiệu quốc tế. Trong nhiều năm hoạt động, Lưu Văn duy trì hình ảnh khá kín tiếng về đời tư.

Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989, bước vào ngành giải trí sau khi giành quán quân cuộc thi Cố lên! Hảo nam nhi năm 2007. Anh sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và góp mặt trong nhiều tác phẩm như Chúng ta của sau này, Truy lùng quái yêu và Tân sinh.